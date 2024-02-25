Буде потужний результат: Умеров заявив про новий план України на 2024 рік

Новий план на 2024 рік Україна вже має, заявив міністр оборони України.

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Рустем Умеров розповів про новий план ЗСУ / Колаж Главред, фото facebook.com/rustemumerov.ua/

Україна склала план на 2024 рік, але публічно не буде розголошуватися.

Як заявив міністра оборони України Рустем Умеров під час форуму "Україна. Рік 2024", цей план потужний і принесе результат.

"Всі говорять, що краще наших дій говорять наші результати. Ми робимо все можливе і неможливе, щоб зробити прорив. План 2024 вже є. Ми публічно про нього не говоримо. Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, але і дасть результат в 2024 році", - заявив Умеров.

"Ми зібрали не тільки потреби ЗСУ на полі бою, але і всіх Сил оборони", - сказав Рустем Умеров.

Він зазначив, що "це важливо як нашій внутрішній кооперації, тому що тепер ми чітко бачимо у кого які ресурси, а також для міжнародних партнерів".

Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Форум Україна. Рік 2024 - що потрібно знати

Напередодні прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що відбудеться прес-конференція за участю топ-спікерів від влади, військово-політичного керівництва, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради, Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Міністерства стратегічної промисловості, офісу президента та особисто президента.

Під час форуму піднімуть питання, розвитку та майбутнього армії України; впровадження сучасних технологій; вступу України до Європейського Союзу та НАТО.

Дивитися онлайн Форум Україна. Рік 2024:

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