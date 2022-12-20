Перед смертю встиг сказати мамі "Люблю, цілую, обіймаю": під Бахмутом трагічно загинув молодий боєць

З 28 листопада захисник офіційно перебував у списках зниклих безвісти. Звістка, що єдиного сина більше нема, розділила життя матері на "до" і "після".

Під Бахмутом трагічно загинув 26-річний Віталій Коваль / Кримський бандерівець

У кривавій боротьбі з російським агресором Україна продовжує втрачати своїх найкращих синів та дочок. Так, у вівторок, 20 грудня, у Тернополі попрощалися з 26-річним Віталієм Ковалем, який загинув в одній з найгарячіших точок на Донеччині – під Бахмутом.

Як повідомляє "Кримський бандерівець" у Facebook, Коваль Віталій Володимирович народився 25 жовтня 1996 р. Закінчив школу № 9 та Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну. На другий день повномасштабного вторгнення РФ став на захист рідної землі. Спочатку добровольцем пішов до лав тероборони, а вже з 30 березня офіційно підписав контракт.

У червні Віталій долучився до окремого загону спеціального призначення "Азов", куди тоді набирали на навчання. Із 50 кандидатів відібрали лише 18 осіб, і він був серед обраних.

Востаннє мати бачила сина у серпні – тоді він три дні побув вдома у короткій відпустці.

Увечері 24 листопада Віталій написав своїй мамі останнє SMS: "У нас дуже все погано, багато 200 і 300. Люблю, цілую, обнімаю". Тоді син так попрощався з найдорожчою людиною.

З 28 листопада захисник офіційно перебував у списках зниклих безвісти. Рідні Віталія вірили в диво: а раптом помилка, а раптом зараз зателефонує чи пришле повідомлення. Проте воїн так і не зателефонував…

Звістка, що єдиного сина більше нема, розділила життя матері на "до" і "після". З’ясувалося, що Віталій загинув, коли доправляв патрони своїм і їх накрили танковим вогнем. Його тіло було на території, звідки забрати його не могли. Повернути його вдалося лише нещодавно під час чергового обміну.

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом з сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.

Крім того, у бою з російськими окупантами загинув журналіст InfoCar і захисник України Микола Рачок - він поїхав на війну з самого початку повномасштабного вторгнення.

Також повідомлялося, що у боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

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