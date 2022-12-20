glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Перед смертю встиг сказати мамі "Люблю, цілую, обіймаю": під Бахмутом трагічно загинув молодий боєць

20 грудня 2022, 21:25
З 28 листопада захисник офіційно перебував у списках зниклих безвісти. Звістка, що єдиного сина більше нема, розділила життя матері на "до" і "після".
загиблий захисник
Під Бахмутом трагічно загинув 26-річний Віталій Коваль / Кримський бандерівець

У кривавій боротьбі з російським агресором Україна продовжує втрачати своїх найкращих синів та дочок. Так, у вівторок, 20 грудня, у Тернополі попрощалися з 26-річним Віталієм Ковалем, який загинув в одній з найгарячіших точок на Донеччині – під Бахмутом.

Як повідомляє "Кримський бандерівець" у Facebook, Коваль Віталій Володимирович народився 25 жовтня 1996 р. Закінчив школу № 9 та Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну. На другий день повномасштабного вторгнення РФ став на захист рідної землі. Спочатку добровольцем пішов до лав тероборони, а вже з 30 березня офіційно підписав контракт.

У червні Віталій долучився до окремого загону спеціального призначення "Азов", куди тоді набирали на навчання. Із 50 кандидатів відібрали лише 18 осіб, і він був серед обраних.

Востаннє мати бачила сина у серпні – тоді він три дні побув вдома у короткій відпустці.

Увечері 24 листопада Віталій написав своїй мамі останнє SMS: "У нас дуже все погано, багато 200 і 300. Люблю, цілую, обнімаю". Тоді син так попрощався з найдорожчою людиною.

З 28 листопада захисник офіційно перебував у списках зниклих безвісти. Рідні Віталія вірили в диво: а раптом помилка, а раптом зараз зателефонує чи пришле повідомлення. Проте воїн так і не зателефонував…

Звістка, що єдиного сина більше нема, розділила життя матері на "до" і "після". З’ясувалося, що Віталій загинув, коли доправляв патрони своїм і їх накрили танковим вогнем. Його тіло було на території, звідки забрати його не могли. Повернути його вдалося лише нещодавно під час чергового обміну.

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом з сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.

Крім того, у бою з російськими окупантами загинув журналіст InfoCar і захисник України Микола Рачок - він поїхав на війну з самого початку повномасштабного вторгнення.

Також повідомлялося, що у боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

Більше новин про загиблих героїв:

війна в Україні війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:07

Загадка розкрита: чому коти бояться огірків як вогню

21:54

Лукашенко використав проти Путлера його ж зброю - ядернуПогляд

21:50

РФ стратегічно програла війну: Резніков про невдачі КремляВідео

21:46

Гіркін порівняв Зеленського і Путіна, принизивши російського диктатораВідео

21:41

"Пітер, спасибі": Українка Елка продовжує мовчки розважати росіян

Реклама
21:32

Унітаз сяятиме після першого миття: неймовірно простий домашній засіб впорається з будь-якою іржею

21:25

Перед смертю встиг сказати мамі "Люблю, цілую, обіймаю": під Бахмутом трагічно загинув молодий боєць

21:15

Кіркоров мало не побився з журналісткою через голубаВідео

21:11

Ребел Вілсон після камінг-ауту вперше показала крихітку-доньку від сурогатної матері

21:00

"Подарунки" будуть весь рік: Резніков анонсував потужну військову допомогу для УкраїниВідео

20:54

Після Нового року Росія буде готова віддати Крим, а війна закінчиться восени 2023-го – РустамзадеВідео

20:46

"НАТО переможе РФ за 3 дні": американський конгресмен жорстко висловився про "потужних" окупантівВідео

20:31

Ризики є: РФ хоче створити ударне угруповання для наступу з Білорусі - РезніковВідео

20:23

Пригожин приїхав під Бахмут і викликав Зеленського на "розбірки"Відео

20:11

Шуляк вибачилася перед пораненим захисником та подякувала всім воїнам

20:10

Прикмети на 22 грудня: які 3 речі потрібно зробити всім в день Анни, щоб успіх залучити на весь рікВідео

20:10

На Різдво в Україну увірветься несподівана погода: синоптик здивував новим прогнозомВідео

20:02

РФ отримає 300 "шахедів" для вбивства українців: Воллес розповів, що натомість дістанеться ІрануВідео

19:52

Як відбілити білі шнурки: 5 простих способів, про які ви не здогадувалися

19:33

Чоловік Сєдокової похвалився її промежиною

Реклама
19:06

Тотальна економія: з Нового року ціни на продукти різко злетятьВідео

18:54

Як прибрати лід з лобового скла автомобіля за 5 хвилин: простий і безпечний спосіб

18:48

"РФ хоче залишити українців без світла на Різдво": Шмигаль попередив про нові атаки окупантівВідео

18:43

Боротьба РФ за Бахмут безперспективна, окупантам світить піррова перемога — ReutersВідео

18:30

Тюнінгована невістка Оксани Марченко похвалилася гламурним життям під час війни

18:16

"Самогубство для Лукашенка": Білорусь не готова воювати з Україною — ГУРВідео

18:00

"Здоров'я вже не те": Лазарєв осрамив Баскова через його хворобуВідео

17:59

"Треба вже про землю думати": Данілов потролив Путіна, який стрибнув з трапу в МінськуВідео

17:58

"Ти не один": KOLA та військовий ЗСУ Вишебаба здивують українців піснею про війну

17:49

"Небезпека для росіян поруч": у Маріуполі партизани підпалили базу окупантівВідео

17:44

Півдня в бомбосховищі: у ЗСУ попередили про затяжні тривоги через атаки дронів РФВідео

17:36

Зірка серіалу Усі жінки відьми Алісса Мілано показала чесне фото в день свого 50-річчя

17:22

"Ні в чиїх інтересах": Сі Цзіньпін однозначно висловився щодо війни в УкраїніВідео

17:17

"Це ж Дональд Трамп": 52-річний рудий з Іванушек змінився до невпізнання

17:02

У Білорусі РФ перекидає танки та окупантів до кордону з УкраїноюВідео

16:53

Віктор Павлик зізнався, чому побоюється свою молоду дружинуВідео

16:53

"Влупили по енергомережі 1000 ракет і дронів": голова правління "Укренерго" назвав головну мету РФВідео

16:51

30-градусних морозів на Новий рік не буде: синоптик розповів, якою буде погода до кінця рокуВідео

16:42

Україна отримала 2 млрд доларів грантової допомоги від США: куди спрямують коштиВідео

16:38

300 танків для ЗСУ: Резніков пояснив умову Залужного щодо нового наступуВідео

Реклама
16:36

Груди випали: молода дружина Цекало роздяглася на камеру

16:34

Атака 19 грудня стала наймасштабнішою: до вечора світло буде тільки в трьох районах Київської областіВідео

16:31

Меган Фокс упакувала груди в корсет і вийшла в світ з коханимВідео

16:30

Технологія працює досі: навіщо раніше клеїли газети під шпалери

16:20

Удари по об'єктах енергетики: у Брянській і Бєлгородській областях РФ потужна "бавовна"Відео

16:05

"Переїжджають": мер Мелітополя розповів про "втечу" окупантів з містаВідео

15:55

Військовий експерт спрогнозував, коли Путін знову зможе атакувати Київ

15:49

"Продовжуємо їх накривати": ЗСУ вибивають окупантів з Кінбурнської косиВідео

15:43

"То він може і Росією їздити": у росіян спалахнула істерика через візит Зеленського у Бахмут

15:35

Як зарядити телефон без світла: 10 найпростіших способів "на різний смак"

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини телеграмНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода зима
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти