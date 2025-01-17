4 загиблих, 3 важкопоранених, будівлі в диму: РФ завдала удару по Кривому Рогу

Внаслідок атаки пошкоджені звичайні житлові будинки, навчальний заклад, інша міська інфраструктура.

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РФ завдала удару по Кривому Рогу / Колаж: Главред, фото: ДСНС Дніпропетровщини

Сьогодні, 17 січня агресори з Російської Федерації завдали підступного удару по Кривому Рогу. Як результат жорстокої атаки, загинули 4 людини, пошкоджені навчальний заклад та житлові будинки. Деталями злочину агресорів поділився голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак на своїй сторінці в Telegram.

"У Кривому Розі внаслідок російської атаки пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова... Попередньо, три людини вбила російська армія... Є поранені. Більше інформації згодом", - заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Окрім цього, за словами Лисака, мешканцям необхідно залишатися у безпечних місцях, адже тривога в області лунає досі.

Станом на 13:19 голова ОВА повідомив, що кількість жертв зросла до 4.

"На зараз у Кривому Розі – четверо загиблих. Три жінки та чоловік. Троє людей постраждали. Це 22-річна дівчина та чоловіки 34 і 56 років. Всі – важкі. Лікарі надають необхідну допомогу", – повідомив Лисак.

Агресори з Росії влучили та пошкодили дві п’ятиповерхівки, одна з них зайнялася. Також понівечена будівля, що не експлуатувалася.

"За уточненою інформацією, постраждали 5 людей. Троє госпіталізовані у важкому стані. Ще двом надали допомогу на місці", – підсумував голова ОВА.

На удар по Кривому Рогу вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Він підтвердив, що внаслідок атаки пошкоджені звичайні житлові будинки, навчальний заклад, інша міська інфраструктура.

"На жаль, є загиблі. Станом на цей час відомо про чотири життя, які забрав цей удар. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби. Триває рятувальна операція. Кожен такий терористичний удар – це чергове нагадування, з ким маємо справу. Росія не зупиняється сама – її можна тільки зупинити спільним тиском. Тиском усіх у світі, хто цінує життя", - заявив Зеленський.

Удари Росії по Україні - що відомо

Сьогодні вночі Главред повідомляв, що РФ атакувала Україну за допомогою ударних дронів. Повітряну тривогу оголошували у Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Натомість 15 грудня РФ поцілила в об’єкти інфраструктури на Львівщині. На щастя, обійшлось без жертв, однак постраждали два приватних будинки та дві господарські будівлі.

Згодом президент Володимир Зеленський розповів деталі атаки. За його словами, мішенню для росіян знову стала енергетика України.

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Масовані повітряні атаки Росії по Україні Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.

Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення. 26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

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