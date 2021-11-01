4-річній дівчинці соломорізкою понівечило руку: лікарі чотири години пришивали їй пальці

Медики сподіваються на краще / скріншот з відео

У Львові намагаються врятувати руку 4-річній дитині. У лікарню з віддаленого гірського району дівчинку доставили вертольотом.

На кухні дитина полізла в електросоломорізку - пристрій розчавив та переламав їй три фаланги на правій руці, пошкоджені й сухожилля, пише "ТСН".

За словами лікарів, при таких травмах час дуже важливо, чим швидше пришити пальці, тим більше ймовірність, що вони приживуться. Саме тому замість швидкої прислали вертоліт, і вже через півтори години Малятко були в операційній Львівської міської лікарні.

Операція тривала понад 4 години і пройшла успішно

"Ми зробили все для того, щоб зберегти ці пальці. Після оперативного втручання перший і третій палець життєздатні, виглядають добре, другий палець, який був найбільш важко травмований, залишається поки сумнівним, хоча шанси, що він заживе і буде функціонувати досить великі",- розповідають хірурги, і сподіваються, що рука повністю відновиться.

читайте такожНа Херсонщині екс-вчитель хімії "нахімічив" і позбувся пальцівЗа словами матері постраждалої, дівчинка притиснулася навіть не до ножів пристрою, але це не врятувало її від травми.

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Раніше ми розповідали, що в Новояворівську Львівської області дворічна дівчинка позбулася трьох пальців після того, як засунула руку в електричну м'ясорубку.

Дитину відразу госпіталізували в КНП 8-ю міську клінічну лікарню Львова, де були проведені спільні роботи медиків і рятувальників з вивільнення руки дитини з м'ясорубки за допомогою гідравлічного розжиму.