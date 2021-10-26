На Львівщині дворічна дівчинка позбулася пальців, засунувши руку в м'ясорубку

На Львівщині дитині ампутували пальці / скріншот

У Новояворівську Львівської області стався трагічний випадок. Дворічна дівчинка позбулася трьох пальців після того, як засунула руку в електричну м'ясорубку.

НП сталася 25 жовтня. У Новояворівську районну лікарню поступила дівчинка, 2019 року народження із затиснутою рукою в електром'ясорубці, розповіли в ГУ ДСНС у Львівській області.

Дитину відразу перегопіталізували в КНП 8-ю міську клінічну лікарню Львова, де були проведені спільні роботи медиків і рятувальників з вивільнення руки дитини з м'ясорубки за допомогою гідравлічного розтиску.

Як уточнює Zaxid.net, в результаті малятку довелося ампутувати три пальці на лівій руці.

"На жаль, дівчинці вдалося врятувати тільки перший і п'ятий палець лівої руки. Решта були вже перемелені і знекровлені, їх не вдалося врятувати", – повідомив лікар-хірург 8-ї лікарні Роман Чепіль.

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Операція тривала 45 хвилин. Малятко залишається в лікарні, де їй роблять перев'язки. Після виписки дитини чекає тривале відновлення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Харкові склали протокол щодо жінки, яка в прямому ефірі в соціальній мережі побила свого малолітнього сина. Дитина в даний час знаходиться в лікарні, повідомили в ювенальній поліції області.