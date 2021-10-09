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Вагітній пасажирці BlaBlaCar відірвало руку в ДТП з мікроавтобусом під Тернополем

9 октября 2021, 13:55

У ДТП найбільше постраждала 22-річна жінка з Львівської області. Потерпілій відірвало руку. Після аварії вона постійно запитувала, чи є у неї рука.

ДТП
Під Тернополем розбився мікроавтобус з пасажирами Blablakar, вагітній жінці відірвало руку / ua.depositphotos.com

Поблизу Тернополя зіткнулися мікроавтобус з пасажирами та вантажівка. Унаслідок ДТП 22-річній вагітній жінці відірвало руку. З'ясувалося, що в мікроавтобусі їхали люди, які знайшли транспорт на сервісі Blablakar.

Як повідомляє te.20minut.ua, водій Mercedes-Benz Sprinter 313 не впорався з керуванням і врізався у вантажівку. Пасажирка мікроавтобуса Ольга розповіла, що забронювала поїздку до Тернополя на Blablakar. За її словами, вона взяла останнє вільне місце. Однак їй відразу не сподобалася поведінка водія. Ще у Львові він розмовляв телефоном за кермом і часто порушував правила дорожнього руху.

"Коли виїхали на трасу, швидкість збільшував. Їхав не менш як 100-120 км/год, що для такого автобуса занадто. Включив дуже голосно музику, весь час вилітав на зустрічну, перетинав подвійну суцільну і обганяв навіть там, де не було необхідності. І сам водій був або занадто нервовим", - розповіла мешканка Тернополя.

Жінка зазначила, що через пізній час в салоні авто всі пасажири спали, проте вона не змогла заснути, бо боялася їхати з таким водієм. Ольга пояснює, що вона не наважилася тоді йому зробити зауваження, побоюючись, що розлютить його ще більше, про що зараз шкодує. Потім водій раптово виїхав вперед і врізався у вантажівку.

У ДТП найбільше постраждала 22-річна жінка з Львівської області. Потерпілій відірвало руку. Після аварії вона постійно запитувала, чи є у неї рука, і благала вколоти їй знеболювальне. Пасажири не наважилися розповісти їй правду. Також після ДТП ні в кого не було ліків. Тоді приїхали медики, госпіталізували постраждалих пасажирів. В аварії не постраждала тільки Ольга і ще один пасажир, який їхав цим мікроавтобусом.

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Постраждалу жінку госпіталізували до Тернопільської лікарні швидкої медичної допомоги. Вона розповіла лікарям, що вагітна. Зараз її стан стабільний.

"Вона стабільна, у свідомості, контактна, спілкується. Крім травматичної ампутації кінцівки, яку отримала в ДТП, є ще множинні забійно-рвані рани. Загрози для плода немає", - каже керівник КНП "Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги" Ярослав Чайковський.

Водій мікроавтобуса відмовився коментувати обставини ДТП.

Читайте такжеОдружилися після школи і поїхали до Польщі: ЗМІ з'ясували подробиці смертельної ДТП з українцямиРаніше йшлося про те, що на Тернопільщині пасажири, які скористалися сервісом BlaBlaCar, потрапили в страшну аварію. Водій мікроавтобуса дозволив собі "лихачити" на дорозі і влетів у фуру. Унаслідок аварії молода дівчина позбулася руки.

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