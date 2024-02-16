'Таких втрат, як в Авдіївці, ще ніде не мали': заступник командира 3 ОШБр

Українські воїни вже котру добу продовжують боротися за Авдіївку. Бої в місті сягнули критичної позначки, а втрати ворога перевищують усі рекорди.

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"Таких втрат, як в Авдіївці, ще ніде не мали" / колаж: Главред, фото: Костянтин і Влада Ліберови, Міноборони РФ

На 16 лютого 2024 року російські військові без зупинки наступають на Авдіївському напрямку, незважаючи на те, що втрати противника в сім разів перевищують українські. Про це повідомив військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко в ефірі Апостроф TV.

За словами експерта, проти українських сил стоять як і армійський корпус, сформований із мешканців Донбасу, так і численні російські частини. Загалом, штурмують місто близько 55-60 тисяч живої сили. Однак втрати вражають і тільки збільшуються.

"Баланс втрат - 1 до 5-7 у росіян. Росіяни там планують наступ на півдні, але, найімовірніше, не зможуть розпочати його до виборів Путіна. Тому вони концентруватимуть зусилля на Авдіївці, щоб здобути якусь перемогу. Також росіяни найближчим часом можуть почати розвідку боєм, яка триватиме близько місяця, а після виборів можуть почати наступ", - додав Олександр Коваленко.

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Також втрати окупанта прокоментував заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. За його словами, російські загарбники не зважають на свої втрати, чого не роблять з їхніми втратами і захисники України. Загалом, за час після прибуття цієї бригади для підтримки в захисті міста, воїнам вдалося ліквідувати близько 4000 ворогів.

"П****и не рахуються зі своїми втратами. Ми теж з їхніми втратами не рахуємося. Насправді складно точно порахувати, в якій кількості росіяни тут гинуть. Тільки за один накат на одну позицію вчора ми забаранили приблизно 80 (росіян,- ред.)! Загалом, нам уже вдалося знищити понад 4 тисячі російських військових. Масштаби ах****і. Таких втрат, як у боях за Авдіївку, думаю, вони ще ніде не мали. Про українські сили РФ "стирає" зараз щонайменше 6 бригад російської армії, плюс одну бригаду "ДНР", спецпризначенців ГРУ і якихось їхніх ССО-шників. І щоб ви розуміли розподіл сил: є деякі позиції, де тримають оборону 6 українських воїнів, а штурмують - близько 100 п*****в", - повідомив Жорін.

Ситуація в Авдіївці

Раніше ми писали, у Третій окремій штурмовій бригаді повідомили, що проти українських бійців в Авдіївці країна-терорист перекинула щонайменше 15 тисяч особового складу армії ворога. "Нашою бригадою завдано критичних поразок 74-й та 114-й окремим мотострілецьким бригадам ЗС РФ. Обидва ворожі підрозділи - фактично "стерті". Попередньо реальна кількість втрат оцінюється у 4200 "200-ми" та "300-ми" противника. Вагомих втрат зараз зазнає і 30-та ОМСБр ЗС РФ. Тривають бої проти 35-ї та 55-ї ОМСБр 41-ї армії, і проти 21-ї та 15-ї ОМСБр", - повідомили на сторінці бригади в Telegram.

Також, авдіївський напрямок у Донецькій області є найгарячішим на всій лінії фронту. У межах міста тривають запеклі бої, там окупанти здійснюють масовані бомбардування та штурми з кількох напрямків одночасно. ЗСУ використовують усі наявні засоби для стримування ворога та ведуть планове посилення підрозділів. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

При цьому, речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій пояснив важливість утримання Авдіївки та наголосив, що навіть у найважчих умовах на полі бою головний пріоритет - це збереження життя українських військових.

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