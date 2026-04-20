27-річна дівчина усиновила дитину, від якої відмовилися мати та 4 пари усиновителів

Віталій Кірсанов
20 квітня 2026, 11:25
Марина Скорейко самостійно виховує доньку і вже планує усиновити ще одну дитину.
  • Біологічна мати не брала участі у долі новонародженої
  • Марина Скорейко виховує дитину самостійно

У Чернівцях лікар-реабілітолог удочерила дівчинку, від якої відмовилися не тільки біологічна мати, а й чотири пари кандидатів на удочеріння. Про це пише ТСН.ua.

27-річна Марина Скорейко самостійно виховує доньку і вже планує усиновити ще одну дитину. За її словами, історія стала широко відомою після того, як коротке відео в соцмережах набрало мільйони переглядів і викликало хвилю запитань.

"На моїй сторінці в соцмережах я висвітлювала цю історію і раніше. Я випадково опублікувала релс (коротке відео), і за два дні воно набрало 2 мільйони переглядів. Мене почали засипати питаннями про те, чому від неї відмовилися, як я забрала дівчинку. Відповідати кожному немає можливості, тому я почала висвітлювати це на своїй сторінці. Емілію я удочерила у 2024 році, зараз моїй дочці 2 роки", — розповідає Марина Скорейко.

Раніше Марина намагалася оформити опіку над іншою дитиною, але отримала відмову. Через кілька місяців їй запропонували познайомитися з Емілією, і, як вона розповідає, відразу виникло відчуття, що це "її дитина".

"Деякий час тому я боролася, щоб усиновити іншу дівчинку, але мені тоді відмовили. Але буквально через кілька місяців мені запропонували Емілію. Мою дочку. Я хотіла дитину саме ромської національності. Вона народилася на 32 тижні, недоношеною, народилася 02.02.2024, перебувала в реанімації з сепсисом. Серед моїх вимог було те, щоб дитина була ромської національності і народилася в цікаву дату. Я йшла до неї з думкою про те, що це моя дитина. Коли я взяла її на руки, я розплакалася від відчуття, що все, я її знайшла. Це можна порівняти з відчуттям, коли мати втратила дитину, а потім знайшла її", — розповідає Марина.

У медичних документах вказували кілька діагнозів, однак, як зазначає Марина, частина з них не підтвердилася при більш ретельному огляді.

Біологічна мати, за наявною інформацією, не проявляла зацікавленості у долі новонародженої: не відвідувала її і покинула пологовий будинок через кілька днів після пологів. Відомо, що жінці близько 20 років, і це була її четверта дитина.

Марина зізнається, що після появи доньки її життя помітно змінилося: збільшився обсяг роботи, покращилося фінансове становище, з'явилися нові можливості. Вона пов'язує це з внутрішніми змінами та відчуттям, що зробила правильний вибір.

Український ведучий Олександр Педан виховує з дружиною двох дітей — 19-річну Валерію та 7-річного Марка. Шоумен не виключає, що в його родині може з'явитися ще одна дитина.

Відома українська співачка Наталія Могилевська, яка тривалий час приховувала, що усиновила двох дівчаток після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, поки її не розсекретили очевидці, поділилася зворушливим знімком.

Американська актриса Дженніфер Еністон, незважаючи на проблеми з фертильністю, так і не усиновила дитину, тому що хоче "свою ДНК у маленькій людині".

Вас також може зацікавити:

Росіяни поцілили у райвідділок поліції: вирує пожежа - деталі удару по Прилуках

Летіло 4 реактивних Шахеда: РФ влаштувала замах на радника міністра

Лікарі не змогли врятувати: у Києві зросла кількість жертв "голосіївського стрільця"

20 квітня не можна сваритися та лаятися: яке церковне свято

Мурахи зникнуть назавжди: простий кухонний трюк із звичайною спецією

Карта Deep State онлайн за 20 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Всього два підживлення і смородина як відбірна: садівник розкрив рецепт

Росіяни наближаються до позицій ЗСУ: названо "гарячий" напрямок фронту

Останні новини

13:13

Початок тижня для чотирьох китайських знаків зодіаку стане найвдалішим у році

13:10

"Я перегорнула цю сторінку": чи планує Огнєвіч повертатися на Євробачення

13:00

"БПЛА літають, все розносять": в росіян в Туапсе істерика через українські атаки

12:49

Китайський гороскоп на завтра, 21 квітня: Кролям — впертість, Козлам — примирення

12:28

Росіяни поцілили у райвідділок поліції: вирує пожежа - деталі удару по ПрилукахФото

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
12:16

Вбивство українського оператора в Голлівуді: Алек Болдвін знову постане перед судом

12:05

На Рівненщину суне нова хвиля похолодання: синоптики попереджають про заморозки

11:50

Летіло 4 реактивних Шахеда: РФ влаштувала замах на радника міністраФото

11:49

"Моє завдання попередити": Лукашенко зробив заяву про війну проти України

Реклама
11:47

Фінансовий гороскоп на тиждень з 20 по 26 квітня

11:28

Долар і євро рекордно злетіли: новий курс валют на 20 квітня

11:27

В Україні синоптика оштрафували через "погану погоду"

11:25

27-річна дівчина усиновила дитину, від якої відмовилися мати та 4 пари усиновителів

11:24

"Ноти не витягнула": LELEKA втрапила в халепу на пре-паті Євробачення 2026Відео

11:12

Лікарі не змогли врятувати: у Києві зросла кількість жертв "голосіївського стрільця"

11:07

Як збільшити врожайність кабачків у кілька разів: секрети підживлення та догляду

10:56

На Полтавщину повертаються заморозки: наскільки знизиться температура

10:27

Любовний гороскоп на тиждень з 20 по 26 квітня

10:19

РФ може завдати удару "в будь-який момент": окупанти націлилися на стратегічний острів

10:08

Чому 21 квітня не можна важко працювати та ходити до лісу: яке церковне свято

Реклама
10:04

Теракт у Києві забрав життя відомого музиканта: "Болісна втрата"

09:45

В Одесі знайдено мертвим депутата міськради: що відомо

09:35

Гороскоп Таро на тиждень з 20 по 26 квітня: Тельцям — новини, Ракам — прорив

09:11

Бійці ГУР вразили два десантні кораблі РФ у Криму – подробиці

08:57

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 20 квітня (оновлюється)

08:46

Удача вже на порозі: для 4 знаків зодіаку з 20 квітня відкриється шлях до успіху та щастя

08:45

Дощ, вітер і потепління: на одеситів чекає погода із сюрпризом — прогноз

08:44

Окупанти проводять штурми по всій лінії фронту: в ISW пояснили, що відбувається

08:16

Карта Deep State онлайн за 20 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Як кілька тисяч дронів можуть змінити правила гри у війні: Копитько розкрив секретПогляд

07:26

Над Туапсе в РФ — клуби чорного диму: дрони атакували порт, горить НПЗ

06:50

Росія завдала удару дронами по Київщині: горить житловий будинок, є постраждалийФото

05:55

"Вкрав мого сина": Кіркоров пішов на крайні заходи через дитину

05:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з дітьми в парку за 45 с

04:05

Як зупинити дозрівання бананів за пару секунд: простий лайфхак із плодоніжкоюВідео

03:58

Повертається сніг: Україну накриває нова хвиля похолодання

03:34

Життя чотирьох знаків китайського зодіаку зміниться на краще - хто ці щасливчики

01:20

Загадка темної матерії розкрита: вчені вразили версією про інший Всесвіт

19 квітня, неділя
23:50

Чи може Росія відкрити другий фронт: несподіваний прогноз щодо нового етапу війни

22:58

Людей, які народилися в певні місяці, неможливо забути

Реклама
22:29

Що відомо про новий податок для ФОП: Свириденко про деталі домовленостей з МВФ

22:18

До €10 000: одна із країн ЄС заплатить українцям за повернення на батьківщину

21:36

Секрет блискучого чайника розкрито: один простий засіб видаляє накип за лічені хвилиниВідео

21:34

РФ потрібна мобілізація для нового великого наступу в Україну – Зеленський

20:16

Євген Рибчинський приховує свою третю дружину: продюсер пояснив причину

20:12

Кривава бійня в Києві: з’явилися нові подробиці про стрільця, який влаштував теракт

19:45

Три дні або менше: чому експерти радять частіше змінювати рушники

19:11

20 квітня не можна сваритися та лаятися: яке церковне свято

19:11

Ризик подорожчання товарів на 30%: Гальчинський - про наслідки дефіциту авіапалива у ЄСПогляд

19:02

Мурахи зникнуть назавжди: простий кухонний трюк із звичайною спецієюВідео

