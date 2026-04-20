27-річна дівчина усиновила дитину, від якої відмовилися мати та 4 пари усиновителів

Марина Скорейко самостійно виховує доньку і вже планує усиновити ще одну дитину.

https://glavred.net/ukraine/27-letnyaya-devushka-udocherila-rebenka-ot-kotorogo-otkazalis-mat-i-4-pary-usynoviteley-10758047.html Посилання скопійоване

27-річна дівчина усиновила дитину, від якої відмовилася мати

Коротко:

Біологічна мати не брала участі у долі новонародженої

Марина Скорейко виховує дитину самостійно

У Чернівцях лікар-реабілітолог удочерила дівчинку, від якої відмовилися не тільки біологічна мати, а й чотири пари кандидатів на удочеріння. Про це пише ТСН.ua.

27-річна Марина Скорейко самостійно виховує доньку і вже планує усиновити ще одну дитину. За її словами, історія стала широко відомою після того, як коротке відео в соцмережах набрало мільйони переглядів і викликало хвилю запитань.

відео дня

"На моїй сторінці в соцмережах я висвітлювала цю історію і раніше. Я випадково опублікувала релс (коротке відео), і за два дні воно набрало 2 мільйони переглядів. Мене почали засипати питаннями про те, чому від неї відмовилися, як я забрала дівчинку. Відповідати кожному немає можливості, тому я почала висвітлювати це на своїй сторінці. Емілію я удочерила у 2024 році, зараз моїй дочці 2 роки", — розповідає Марина Скорейко.

Раніше Марина намагалася оформити опіку над іншою дитиною, але отримала відмову. Через кілька місяців їй запропонували познайомитися з Емілією, і, як вона розповідає, відразу виникло відчуття, що це "її дитина".

"Деякий час тому я боролася, щоб усиновити іншу дівчинку, але мені тоді відмовили. Але буквально через кілька місяців мені запропонували Емілію. Мою дочку. Я хотіла дитину саме ромської національності. Вона народилася на 32 тижні, недоношеною, народилася 02.02.2024, перебувала в реанімації з сепсисом. Серед моїх вимог було те, щоб дитина була ромської національності і народилася в цікаву дату. Я йшла до неї з думкою про те, що це моя дитина. Коли я взяла її на руки, я розплакалася від відчуття, що все, я її знайшла. Це можна порівняти з відчуттям, коли мати втратила дитину, а потім знайшла її", — розповідає Марина.

У медичних документах вказували кілька діагнозів, однак, як зазначає Марина, частина з них не підтвердилася при більш ретельному огляді.

Біологічна мати, за наявною інформацією, не проявляла зацікавленості у долі новонародженої: не відвідувала її і покинула пологовий будинок через кілька днів після пологів. Відомо, що жінці близько 20 років, і це була її четверта дитина.

Марина зізнається, що після появи доньки її життя помітно змінилося: збільшився обсяг роботи, покращилося фінансове становище, з'явилися нові можливості. Вона пов'язує це з внутрішніми змінами та відчуттям, що зробила правильний вибір.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред