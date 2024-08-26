20% за кілька днів штурму: в 'АТЕШ' розкрили рекордні втрати РФ під Вовчанськом

За даними руху "Атеш" російські окупаційні війська за декілька днів активних боїв у Вовчанську втратили 20% особового складу.

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В "АТЕШ" розкрили рекордні втрати РФ під Вовчанськом / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

Російські окупанти на Харківському напрямку не можуть просуватись вперед через активну протидію з боку українських військових. При цьому окупанти в ході бойових дій зазначають значних втрат серед особового складу. Про це йдеться у повідомленні партизанського руху "Атеш" у Telegram.

Агент "Атеш" з 138-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ повідомив, що під час штурму Вовчанська російські війська втратили 20% особового складу за кілька днів.

За словами підпілля, ще два тижні тому бригада мала стати небоєздатною, але командири продовжують запевняти своїх солдатів про швидке підкріплення та доукомплектування підрозділу.

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"Особовий склад, який втратив своїх бойових друзів, дізнавшись про те, що сім'ї загиблих ніяк не повідомлені, відмовляється продовжувати ведення бойових дій. Мотивації нема", - зазначили партизани.

Що відомо про Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Бої у Вовчанську - що відомо про ситуацію на Харківщині

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські військові на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області залишаються заблоковані вже кілька місяців. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев.

Водночас в ОТУ "Харків" зазначили, що окупанти у Вовчанську використовують безпілотники для розвідки, зміцнюють систему зв'язку і готуються до відновлення штурмових дій. Їхні головні завдання – відновити втрачені позиції, деблокувати Агрегатний завод і розширити зону контролю.

Збройні сили України поступово послаблюють позиції російських окупантів на Харківщині, що полегшує утримання територій. Про це розповів речник 3 ОШБр Олександр Бородін.

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