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"Нема ні сил, ні часу, ні бажання": у 3 ОШБр розкрили зміни у ситуації на Харківщині

Руслана Заклінська
24 серпня 2024, 23:56
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Втрати позицій у Харківській області змусили ворога залучати додаткові ресурси і змінювати тактику, розповів Олександр Бородін.
'Нема ні сил, ні часу, ні бажання': у 3 ОШБр розкрили зміни у ситуації на Харківщині
У Третій штурмовій розповіли про обстановку на Харківщині / Колаж: Главред, фото: 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Збройні сили України поступово послаблюють позиції російських окупантів на Харківщині. Ситуація на фронті стабільна, утримувати території стало легше. Про це розповів речник 3 ОШБр Олександр Бородін в ефірі "24 каналу".

За його словами, українські захисники утримують звільнені позиції. Попри спроби окупантів контратакувати, ЗСУ продовжують ефективно знищувати ворожу техніку та особовий склад.

"Наразі основна мета росіян полягає в тому, щоб, я думаю, стабілізувати свої позиції, вибудувати по факту їх, бо їх немає. Це потребує значно більшої кількості ресурсів, ніж просто оборона чи наступальні дії, які вони ведуть. Це сковування, це дуже добре", - зазначив Бородін.

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Речник наголосив, що ситуація на Харківщині не зазнала суттєвих змін, але ворог, втративши позиції, змушений мобілізувати більше ресурсів і змінювати тактику. Це серйозно впливає на їхню здатність воювати.

"У них немає ні сил, ні часу, ні бажання добре готувати свою піхоту. Вона низькоякісна. Вони будують ланцюжок резервів, який стоїть один за одним. Вони постійно можуть наступати, економлячи техніку. У такому форматі вони можуть воювати тривалий час", - додав Бородін.

Він також зауважив, що росіяни не мають можливості швидко відновлювати знищену техніку і артилерію.

Що відомо про 3 ОШБр

З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.

Ситуація у Харківській області - останні новини

Нагадаємо, окупанти продовжують тиснути на Харківщині, зокрема на Вовчанськ. Командир БпАК "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів, що ворог перейшов до масованих штурмів, один з яких закінчився розгромом — з 12 одиниць техніки 10 було знищено, а дві пошкоджено.

Як відомо, Сили оборони України провели успішну контрнаступальну операцію на Харківщині. В ході боїв бійці 3 штурмової бригади змогли закріпитись на смузі оборони 20 армії РФ.

В ході наступальних дій ЗСУ знищили щонайменше 18 артилерійських установок та ліквідували близько 300 піхотинців, які утримували смугу відповідальності батальйону. Також були взяті полонені.

Як повідомляв Главред, РФ відвела частину військ з Харківського напрямку через операцію українських військових у Курській області. Командування РФ продовжує "перетасовувати" живу силу, яка в противника ще залишилась, аби утримати зайняті позиції.

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