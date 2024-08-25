Росіяни заблоковані вже декілька місяців: відомо, яка ситуація у Вовчанську

На агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області залишаються російські військові. Вони заблоковані вже декілька місяців. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.
"Для виконання завдань логістики вони (окупанти, - ред.) використовують безпілотники. Зокрема, так відбувається на заблокованій ділянці у районі Вовчанська, тобто на агрегатному заводі", - наголосив речник.
За його словами, на заводі вже декілька місяців перебуває російський підрозділ, але вони заблоковані українськими військами.
"На самому початку там було близько 40 військовослужбовців. Вони там зазнають втрат. Є у них і загиблі, і поранені. Є поранені лежачі, є поранені ті, які можуть спроможні вести бій. Певна кількість їх там залишається, точну цифру я не можу сказати з певних міркувань", - додав Саранцев.
Вовчанський агрегатний завод - що про нього відомо
Вовчанський агрегатний завод - промислове підприємство в місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.
Завод був містоутворюючим підприємством міста.
Станом на початок 2013 року завод був одним з найбільших діючих машинобудівних підприємств Харківської області.
У 2013 році завод освоїв виробництво головних циліндрів вимикання зчеплення для вантажних автомашин МАЗ і КамАЗ і в січні 2014 року розпочав їхні поставки ВАТ "КамАЗ" (Казань) і РУП "МТЗ".
4 грудня 2013 року завод отримав право на експорт продукції військового призначення.
У березні 2014 року Вовчанський агрегатний завод і ДП "Антонов" завершили спільну розробку електромагнітного гальма ЕМТ-1 для літака Ан-178.
Ситуація в Харківській області - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України провели успішну контрнаступальну операцію на Харківщині. В ході боїв бійці 3 штурмової бригади змогли закріпитись на смузі оборони 20 армії РФ.
Заступник командира 3-ї Штурмової бригади Максим Жорін заявив, що цей наступ не пов'язаний з наступом ЗСУ на Курськ.
В мережі також з'явилось відео, на якому зафіксовано перші кадри з наступу, який проходить "у повному розпалі".
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