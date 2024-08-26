РФ збирається деблокувати завод у Вовчанську: в ЗСУ розкрили цілі ворога на Харківщині

Поблизу Вовчанська росіяни намагаються поновити штурмові дії з метою відновлення втраченого положення, розповіли в ОТУ "Харків".

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Ворог планує відновити штурми на Харківщині / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 48 ОАБр

На Харківському напрямку ситуація залишається складною, оскільки ворог штурмує позиції українських захисників. Водночас ЗСУ успішно відбивають атаки окупантів, проводять контратаки та вживають заходів для укріплення оборони. Про це повідомилии в ОТУ "Харків".

У районі населеного пункту Глибоке російські війська перегруповують штурмові групи 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії, евакуює ліквідованих солдатів та забезпечує логістику. Поблизу Лукʼянців противник намагається відновити боєздатність, аби продовжити штурмові дії.

В районі Стариці та Огірцевого російські сили проводять інженерне обладнання захисних споруд на позиціях 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії та облаштовують стартові позиції для БпЛА у лісовому масиві.

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У Вовчанську окупанти використовують безпілотники для повітряної розвідки, нарощують систему зв’язку і готуються до відновлення штурмових дій. Їхні основні цілі – відновлення втрачених позицій, деблокування Агрегатного заводу та розширення зони контролю.

"Протягом минулої доби відбулося 4 бойових зіткнення. Окупанти завдали 3 ракетні удари та 2 авіаудари з використанням 1 КАБу та 2-х некерованих авіаційних ракет. Також завдали 48 ударів дронами-камікадзе та 341 раз обстріляли позиції Сил оборони України. Від початку цієї доби триває 1 бойове зіткнення у районі Вовчанська", - розповіли військові.

Сили оборони України активно протидіють ворогу, завдаючи значних втрат у живій силі, озброєнні та техніці. За минулу добу ворог втратив 93 окупанта. Також знищено і пошкоджено 77 одиниць озброєння та військової техніки:

2 танки,

2 бойові броньовані машини,

12 артилерійських систем,

9 автомобілів,

6 одиниць спеціальної техніки,

46 БпЛА.

Крім цього, українські захисники знищили 46 укриттів для ворожих військ та 3 місця зберігання боєкомплекту РФ.

Що таке ОТУ "Харків"? Оперативне-тактичне угруповання "Харків" (ОТУ "Харків") — об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі, пише Вікіпедія.

Ситуація у Харківській області - головне

Нагадаємо, росіяни відвели частину військ з Харківського на Курський напрямок, розповів Віталій Саранцев. Окупанти продовжують окопуватися на півночі Харківщини, проте їхня активність знизилася.

Водночас ЗСУ поступово витісняють окупантів із Харківської області, сказав президент Володимир Зеленський. Ворог не зможе захопити ні Харків, ні Україну.

Представник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев розповів, що українські війська стримують наступ ворога та мають позитивні результати. Очікуються добрі новини, незважаючи на активність росіян на цих напрямках.

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