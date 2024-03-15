"2 місяці битимемо по тилах окупантів": Кузан сказав, що змінить ситуацію на фронті

Щоб Україна могла спланувати наступ на фронті, їй потрібно розуміти, скільки далекобійної зброї нададуть партнери.

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Кузан сказав, що змінить ситуацію на фронті/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Facebook Кузан

Україна зможе змінити ситуацію на фронті й почати наступ, лише коли отримає від партнерів всю обіцяну зброю.

Після цього потрібно буде упродовж двох місяців системно завдавати ударів по російських окупантах, щоб зруйнувати їхні тили і логістику. Таку думку висловив військовий експерт, голова українського Центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан в інтерв’ю Главреду.

"Після отримання зброї у повному обсязі, протягом двох місяців нам потрібно провести системні удари для руйнування російських тилів та логістики. Це потрібно обов'язково для того, щоб зруйнувати їхню комунікацію", – зазначив військовий експерт. відео дня

Проте, за його словами, якщо нам дадуть занадто малу кількість далекобійного озброєння, то планувати наступ і просуватися вперед буде важче.

"Звісно, якщо ми отримаємо усі 600 "таурусів", тоді ми зможемо досить потужно вразити російські об’єкти в Криму. Якщо їх буде 60, то розумієте, що і терміни будуть більшими, тому що тоді нам потрібно буде додавати дрони та іншу зброю. Тобто щоб планувати наступ, треба розуміти, скільки далекобійної зброї ми отримаємо", – сказав Кузан.

Хто такий Сергій Кузан Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія.

Війна в Україні

У ЗСУ розкрили деталі "феєричного провалу" ворога, який спробував висадити десант РФ на правому березі Дніпра. Гуменюк зазначила, що росіяни намагались подати десант на правому березі Дніпра як "феєричну перемогу", однак були змушені відступити під тиском Сил оборони.

У розвідці назвали пріоритетні для РФ напрямки наступу. Російські окупанти продовжують наступати на кількох ділянках лінії фронту, повідомили у розвідці Британії.

Нагадаємо, Сирський відвідав позиції на Запорізькому напрямку та заявив про ротацію. Росіяни продовжують атакувати позиції Сил оборони України в районах Роботине, Вербове, повідомив головнокомандувач ЗСУ.

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