'Затишшя на фронті': у розвідці назвали пріоритетні для РФ напрямки наступу

Російські окупанти продовжують наступати на кількох ділянках лінії фронту, повідомили у розвідці Британії.

https://glavred.net/ukraine/zatishshya-na-fronti-u-rozvidci-rozkrili-prioritetni-dlya-rf-napryamki-nastupu-10550006.html Посилання скопійоване

Росіяни сповільнили наступ на фронті / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот: відео Міноборони РФ

У розвідці Міноборони Британії повідомили, що на Донеччині фіксують сповільнення просування російських окупаційних військ.

Згідно з повідомленням розвідки, окупанти продовжують наступати на кількох ділянках лінії фронту, зосередивши свої операції на захід від Авдіївки та Мар'їнки Донецької області. На ці напрямки припадає 60% повідомлень про російські атаки за останні чотири тижні.

Однак, зазначається, що середня кількість повідомлень про щотижневі атаки РФ зменшилася на 60% від кінця лютого 2024 року, коли середньотижневий показник сягав 600 атак.

відео дня

Попри те, що Росія захопила Авдіївку та кілька сіл на захід від міста в лютому, відтоді просування зупинилося.

"Дуже ймовірно, що загальна ситуація буде складною для українських сил протягом наступних тижнів, оскільки Росія продовжуватиме відновлювати сили і здійснювати атаки на пріоритетних напрямках", - йдеться в повідомленні.

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Нагадаємо, що ЗСУ зупинили просування Росії під Авдіївкою. На вказаному напрямку прямого російського удару обстановку вдається стабілізувати. Просування ворога припинено. При цьому села Бердичі і Тоненьке противник частково контролює.

У ЗСУ серйозний дефіцит снарядів. За даними видання, українські військові висловлюють серйозні занепокоєння через відсутність військової допомоги від США. Вони зазначають, що нині сильно відчувається перевага російських окупантів.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.