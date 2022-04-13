"2-3 роки витримає і Україна, і Росія": Тука назвав фактор, який може змінити результат війни

Тука назвав фактор, який може змінити результат війни / Главред

В НАТО натякнули на те, що війна в Україні на місяці чи роки. До такого сценарію готова як Росія, так і наша країна.

Про це в чаті на Главреді заявив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, колишній глава Луганської ВЦА Георгій Тука.

"Якщо говорити про середньострокову перспективу, тобто 2-3 роки, витримаємо. Якщо ми будемо отримувати підтримку наших партнерів і союзників. Без цієї підтримки ми стільки не витримаємо", - зазначив експерт.

За його словами, якщо позиція таких країн, як Китай, Індія і т.д., буде залишатися такою ж, як і сьогодні, це буде нівелювати дієвість тих санкцій, які вводяться проти Росії зараз.

читайте такожАрестович пояснив, чому швидка смерть Путіна не вигідна Україні"Так, в короткостроковій перспективі це дозволить Росії витримати військове навантаження. Якщо США, Великобританії, Японії та ЄС вдасться змінити позиції інших світових гравців, зокрема, Бразилії, Індонезії, Китаю і т.д., тоді Росія в середньостроковій перспективі таке навантаження може не витримати 2-3 роки. Якщо не вийде поміняти, то РФ може витримати і стільки", - пояснив Тука.

Як повідомляв головред, радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що розвал російської влади почнеться з Міністерства закордонних справ країни-агресора, а потім в гру вступлять спецслужби. За його словами, першими завжди біжать дипломати, і російські посли вже "заробляють собі порятунок". Вони не хочуть відповідати за військові злочини, скоєні путінською армією в Бучі.

Екс-розвідник КДБ, колишній однокурсник президента Путіна Юрій Швець вважає, що глава Кремля буде ліквідований, якщо зважиться на застосування ядерної зброї.

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