Змова або самогубство: астролог спрогнозувала кінець життя Путіна

Володимир Путін / Reuters

Справжня дата і час народження Володимира Путіна ретельно ховаються, тому важко скласти точний прогноз його смерті, розповіла відомий астропсихолог Валентина Віттрок.

В інтерв'ю Фактам вона зазначила, що найбільш підходяща до психотипу Путіна дата народження - 7 жовтня 1950 року, 11:36. Це на два роки раніше, ніж загальновідома.

Астролог пояснила, що за її версією господар Кремля народився в селі Терьохіно в Тверській області в 1950 році.

За її словами, згідно з гороскопом, у Путіна превалює хитрість, складний характер, а під кінець життя — небезпека потрапляння у в'язницю, або лікарню.

"Людина прагне до всього таємничого, наполегливо домагається високого становища і може стати фашистом", - зазначила експерт.

Вона нагадала, що Путін явно тяжіє до окультних наук. Разом з тим Юпітер в його гороскопі говорить про можливе божевілля і піднесення в багатьох справах: "Кінець життя Путіна буде набагато гірше початку, може бути повний крах і навіть самогубство. Хоча особисто я в останньому сильно сумніваюся".

Астролог уточнила, що в гороскопі Путіна зірки вказують на прагнення оточувати себе розкішшю і бажання керувати.

"Те, що ми бачимо зараз, — це можливість насильницької смерті, смерть в психіатричній лікарні або від смертельної хвороби", - додала Віттрок.

читайте такожКарма вдарить по рашистам: астролог назвав переломні дати війни в Україні

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський озвучив думку, що війна Росії проти України триватиме принаймні пів року, однак Україна обов'язково вистоїть. Він підкреслив, що ЗСУ мають стратегічну перевагу у веденні війни.