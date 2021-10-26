15-літній сів за кермо джипа: подробиці жахливої ДТП на Херсонщині, що забрала життя чотирьох людей

Автомобіль влетів у дерево / Фото Національна поліція

У Бериславському районі Херсонської області позашляховик, за кермом якого був 15-річний підліток, злетів з дороги й врізався в дерево. З 6 хлопців, які були в машині, на місці загинули 4. Ще двох 17-річних хлопців з травмами забрала "швидка".

У Мережі з'явилося останнє відео, яке знімали самі хлопці перед аварією та виклали в соцмережі. На спідометрі швидкість в 150 кілометрів на годину. Те, що з шести хлопців, які їхали в автомобілі, вижили двоє – правоохоронці називають дивом, пише "Обозреватель".

За словами знайомих юнаків, у той день підлітки відзначали день народження одного з них. "Хлопці веселилися, випивали, а потім поїхали кататися",– розповідають знайомі. Звідки неповнолітні взяли спиртне, чому гналися вночі трасою і де були їхні батьки, селяни губляться в здогадках.

Зазначається, що хлопці були з небідних сімей, а позашляховик належав дядькові одного з них. При цьому односельці кажуть, що 15-річний водій добре керував автомобілем, і його не раз бачили за кермом. На слова про те, що трагедії можна було б уникнути, всі бурхливо реагують: "діти загинули, а чому – вже неважливо". А ось про те, що завтра трагедія може повторитися, не хоче думати ніхто.

Всіх чотирьох хлопців поховали вчора, 25 жовтня. У поліції подію кваліфікували за ч. 3 ст. 286, яке передбачає позбавлення волі строком від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до трьох років.

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Попри те, що 15-річний водій помер відразу після ДТП, до відповідальності можуть притягнути його матір.

Підлітки за кермом: схожий інцидент стався на Львівщині

Раніше повідомлялося, що в селі Рясне, що під Львовом сталася ДТП, в якій загинув 11-річний хлопчик. Як з'ясувалося, горе-батько пустив за кермо свого сина, який не впорався з керуванням, унаслідок чого BMW злетів у кювет. Дитина загинула на місці трагедії.

Родичі кажуть, батько своєї провини не визнає. Стверджують, чоловік сам сідав не раз за кермо п'яний і часто змушував дитину керувати. І дуже пишався тим, що малий рулить сам. Зараз рідні бояться, що людина уникне відповідальності, маючи зв'язки в правоохоронних органах.