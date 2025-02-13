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"15 трлн і дві лопати літію": Тука оцінив ідею обміну природних ресурсів на допомогу США

Анна Ярославська
13 лютого 2025, 04:19
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Якщо Україна не здатна сама себе захистити, то за це доведеться платити, вважає Георгій Тука.
Георгий Тука
Георгій Тука прокоментував ідею обміняти цінні рідкоземельні метали України на допомогу США / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНІАН

Головне:

  • Тука не вважає поганою ідею передачі США природних ресурсів
  • Поки що зарано обговорювати, яким чином буде реалізовано угоду

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука прокоментував ідею президента США Дональда Трампа обміняти цінні рідкоземельні метали України на допомогу США.

"Теоретично я не бачу в цій ідеї нічого поганого. Якщо у нас є можливості, то чому б ні? Хочу нагадати, що Радянський Союз за ленд-ліз розраховувався ще за Горбачова, можливо, навіть після розпаду Союзу щось ще платила Росія за ленд-ліз від США, який СРСР отримував під час Другої світової війни", - сказав Тука під час чату на Главреді .

Він вважає, що "якщо ми самі себе не здатні захистити, якщо упустили можливості підвищення рівня власної безпеки, то нам за це доведеться платити".

За його словами, поки що зарано обговорювати, яким чином буде реалізовано ідею Трампа, бо немає жодної конкретної інформації.

"Зараз хтось скаже, що в нас літію на 15 трильйонів доларів, тому дайте нам 15 трильйонів і заберіть дві лопати літію. Це популізм. Все це не так працює", - резюмував він.

Дивіться відео - Георгій Тука поділився прогнозом щодо перспектив врегулювання війни Росії проти України:

Передача рідкоземельних металів України США

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп хоче отримати рідкоземельні метали України в обмін на допомогу від Америки.

Україна може погодитися на передачу рідкоземельних металів США. Відповідна ідея про спільний видобуток металів фігурувала навіть у "плані перемоги" Зеленського. Як пишуть ЗМІ з посиланням на джерело в Офісі президента, восени Зеленський обговорював це питання з Трампом.

Крім того, сенатор-республіканець Ліндсі Грем в інтерв'ю CBS News говорив, що Україна має критично важливі мінерали на $10-12 трильйонів. За його словами, Україна може стати найкращим бізнес-партнером, тому потрібно забезпечити Києву перемогу у війні з РФ.

Пізніше Трамп заявив, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться успішно укласти мирну угоду між Києвом і Москвою. За його словами, Україна вже погодилася передати Штатам рідкоземельні метали на суму 500 мільярдів доларів як оплату за військову допомогу, яку Вашингтон уже надав.

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Хто такий Георгій Тука

Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

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