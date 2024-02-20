Діти відповідатимуть за батьків? У Раді скандал через вибір покарання для ухилянтів

На скандальну заяву Вадима Івченка відреагувала Юлія Гришина.

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Вадим Івченко висловився на тему покарання ухилянтів / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Facebook / vadym1ivchenko

Народний депутат від "Батьківщини", член Комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко прокоментував питання покарання осіб, які ухиляються від мобілізації.

В інтерв'ю виданню Telegraf він скептично оцінив варіант блокування рахунків ухилянтів.

"Можна інші знайти заходи. Людину залишити без грошей, щоб вона десь помирала, це неправильно. Але інші заходи повинні бути. Ви ж як водій штрафи отримуєте. Тут те ж саме: якщо ви не дотримувалися закону Про військовий облік, то повинні нести відповідальність", - підкреслив нардеп.

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За його словами, в якості заходів впливу, він запропонував блокувати можливість користуватися державними послугами як ухилянтам, так і їх дітям.

"Політичне керівництво пропонує: якщо ти не хочеш виконувати свій громадянський обов'язок, захищати Батьківщину і якщо не перебуваєш на військовому обліку, держава може відмовляти тобі в послугах. Наприклад: ти не отримуватимеш підтримку держави, твої діти не вступлять до вишу або ти сам не вступиш до ВНЗ", - додав Івченко.

Що кажуть у Раді

На заяву Івченка про можливість блокування можливості вступу до вишів дітям ухилянтів відреагувала член Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, голова підкомітету з питань вищої освіти, заступник голови фракції "Слуга народу" Юлія Гришина.

За її словами, ніяких норм про позбавлення дітей ухилянтів права на освіту немає ні в чинному законодавстві, ні в будь-яких законопроектах.

"Особисто поговорила з Вадимом Івченком. Наведені цитати - це його особисті роздуми з приводу того, як держава може реагувати на факт ухилення від мобілізації. Які ще й вирвали з контексту, бо йшлося більше про обмеження можливості навчатися за державні кошти", - підкреслила нардеп.

Гришина додала, що ніяких подібних рішень не приймалося ні на рівні політичного керівництва, ні всередині профільного комітету, "тому що така норма суперечила б і Конституції, і здоровому глузду".

Мобілізація в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський озвучив нову заяву про мобілізацію в Україні. Під час Мюнхенської конференції з безпеки було оголошено заяву президента Володимира Зеленського з приводу мобілізації.

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк заявив, що законопроект про посилення мобілізації можуть прийняти до кінця лютого, підписати на початку березня і тоді від вступить в силу в квітні. Депутати мають можливість подавати правки до 21 лютого, проте велика кількість поправок може уповільнити процес розгляду законопроекту.

Як повідомлялося раніше, 9 лютого Кабмін розширив повноваження територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки на період мобілізації. Тепер ТЦК цілодобово проводитимуть медичні огляди та психологічні обстеження військовозобов'язаних.

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