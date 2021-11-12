1 мільйон українців вважають, що вакцина зробить їх мутантами - результати опитування

Українці відповіли, чому не хочуть вакцинуватися.
Як мінімум мільйон громадян України вважає, що внаслідок вакцинації від коронавірусу в організмі відбуваються "мутації".
Так, згідно з соціологічним опитуванням Українського інституту майбутнього, Категорія респондентів, які взагалі не бажають вакцинуватися, головною причиною називають недовіра до будь-яких вакцин (48%). Ця мотивація переважає над усіма іншими.
Рідше в якості причини ці громадяни називають страх мутацій в організмі через вакцинацію та очікування довгострокових досліджень вакцин проти Covid.
Як повідомив виконавчий директор Українського інституту майбутнього, це приблизно 1 млн українців.
"Тобто ми можемо говорити, що є, як мінімум, один мільйон українців (а реально — трошки більше), який вважає, що антиковідна вакцина призведе до мутації в їх організмі, до чіпізації їх організму і т.д. Тобто, по суті, навколо нас таких людей — один обласний центр такий, як Харків. Трохи більше, ніж Львів, трохи більше, ніж Дніпро. Людей, які вважають, що антиковідні вакцини призводять до мутацій в нашому організмі", — розповів Денисенко.
Варто зазначити, що українці купили вже 800 тисяч підроблених сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу COVID-19. Як розповів виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко, кількість підроблених сертифікатів в Україні протягом наступних місяців перевалить за один мільйон.
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