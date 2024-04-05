Температура +23, грози і град: в Україні різко зміниться погода

В Україні різко потеплішає, але при цьому у низці областей будуть дощі, а подекуди навіть грози і град.

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Погода в Україні різко зміниться - буде температура +23 й грози і град/ unsplash.com

Погода в Україні у вихідні, 6 і 7 квітня, буде теплою. Але з потеплінням водночас прийдуть короткочасні дощі, грози і град. Також очікуються тумани.

Таким прогнозом на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Він зазначив, що невеликі й подекуди помірні дощі у західних областях будуть спричинені малорухомим атмосферним фронтом із заходу.

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А через те, що домінуватиме волога повітряна маса і буде слабкий вітер, підвищиться ймовірність виникнення туманів у нічні та ранкові години.

"На тлі стійкого зростання тиску, у неділю опади поступово припиняться, а температура повітря почне підвищуватись, особливо вночі", – зазначив Кібальчич.

Погода в Україні 6 квітня

У західних областях

У західних областях очікується хмарна погода із проясненнями. Вранці та вдень пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, можливий град. При грозі окремі шквали, 15-17 м/с. Вітер вночі південний, 5-10 м/с, вдень західний, 7-12 м/с. Температура повітря становитиме вночі +6...+11 градусів, вдень +13...+18.

У північних областях

У північних областях вночі без істотних опадів, вдень очікуються короткочасні дощі, можливі грози. Вітер вночі південний, вдень західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +13...+18.

У центральних областях

У центральних областях вночі без істотних опадів, вдень очікуються короткочасні дощі, можливі грози. Вітер вночі південний, 3-8 м/с, вдень західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +15...+20.

На півдні України

У південних регіонах вночі без істотних опадів, вдень на Одещині та Миколаївщині очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 градусів, вдень +18…+23.

У східних областях

У східній частині без істотних опадів, лише вдень на Харківщині місцями пройде невеликий дощ. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0…+5 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3 градуси; вдень +13...+18.

Погода в Україні 6 квітня/ meteoprog

Погода в Україні 7 квітня

У західних областях

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +14...+19, на Закарпатті до +21 градус.

У північних областях

У північних областях хмарно із проясненнями. Вночі та вдень місцями пройде невеликий дощ. Подекуди тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +14...+19.

У центральних областях

У центральних областях хмарно із проясненнями. Вночі та вдень місцями невеликий дощ. Подекуди тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 градусів, вдень +15…+20.

На півдні України

У південній частині місцями очікуються короткочасні дощі, на Одещині можливі грози. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 градусів, вдень +15…+20.

У східних областях

У східних областях істотних опадів не передбачається, лише на Харківщині місцями пройде невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 градусів, вдень +16…+21.

Погода в Україні 7 квітня/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні

Раніше синоптик Наталія Діденко розповіла, яка погода буде на вихідних в Україні. Вона повідомила, що цими вихідними в Україні очікується мінлива погода з температурою до +22 градусів. У деяких регіонах пройдуть короткочасні дощі.

Також раніше синоптики розповіли, коли Україну накриють грозові дощі. Синоптики прогнозують те, що в деяких областях температура повітря може опуститися до 0 градусів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли Україну атакує нова пилова буря із Сахари. Синоптики стверджують, що ситуація із пиловою бурею із Сахари, яка раніше накрила Україну, вже стабілізувалась.

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