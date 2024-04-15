Грози, мокрий сніг і заморозки до -4: в Україну йде потужний циклон

Погода в Україні впродовж найближчих семи днів зіпсується - температура повітря знизиться, пройдуть дощі з грозами. Також очікується поривчастий вітер і заморозки. Такий прогноз погоди озвучив синоптик Ігор Кибальчич.
За його словами, синоптичні процеси над більшою частиною Європи змінилися, що вплине і на погоду в Україні - вона стане більш нестійкою та вологою порівняно з першою половиною місяця, пише meteoprog.
"Циклонічна діяльність та активізація атмосферних фронтів на тлі зниженого тиску призведе до випадання дощів, особливо в західних і північних областях", - сказав Кибальчич.
Температура повітря коливатиметься залежно від регіону. На південному сході України збережеться тепла погода, а в західні та північно-західні області прийде холодне повітря з боку Балтійського моря та Скандинавського півострова.
"Тому в другій половині тижня тут не виключені заморозки, як на поверхні ґрунту, так і місцями в повітрі", - попередив синоптик.
Погода на сьогодні
У понеділок, 15 квітня, вдень у більшості регіонів України очікуються дощі, місцями з грозами. Увечері місцями в західній частині пройдуть сильні дощі.
У північних і східних областях можливі окремі пориви вітру 15-17 м/с.
Температура повітря в північних і західних областях удень становитиме +13...+18 °С, на Буковині та Закарпатті від +18 до +23 °С. У південних, центральних і східних областях від +19 до +24 °С, в Одеській та Миколаївській областях буде ще тепліше - стовпчики термометрів покажуть +24...+29 °С.
Погода на завтра
У вівторок, 16 квітня, очікується нестійка погода. Пройдуть короткочасні дощі в більшості областей, крім південної та центральної частин України.
Часом можливі грози. Вітер на Лівобережжі південно-західний, у західних областях місцями пориви, 15-20 м/с.
Температура повітря в північних і західних областях уночі +6...+11°С, удень +12...+17°С. У південних, центральних і східних областях вночі +11...+16°С, вдень +23...+28°С.
Погода в Україні 17 квітня
У середу в більшості областей, крім південно-східної частини, пройдуть дощі, місцями інтенсивні. Не виключені грози.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у Приазов'ї та на Донбасі вдень місцями пориви, 15-20 м/с.
Температура повітря вночі в західних і північних областях +2...+7°С, на південному сході +10...+15°С. Удень повітря прогріється до +9...+14 °С, на південному сході +18...+25 °С.
Прогноз погоди на 18 квітня
У четвер у більшості областей синоптик прогнозує нестійку погоду з дощами. Подекуди можливі окремі грози.
Вітер південно-західний із переходом на північний, 5-10 м/с. Температура повітря в західних і північних областях уночі становитиме +2...+7°С, удень +7...+12°С. У східних і південних областях уночі +9...+14 °С, удень +17...+22 °С.
Погода в Україні 19 квітня
У п'ятницю, 19 квітня, у центральних, північних областях, вдень також на Закарпатті очікуються невеликі дощі. На решті території України без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі в західних областях +1...+6°С, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0...-4°С. На решті території країни стовпчики термометрів покажуть +5...+10 °С. Удень в Україні повітря прогріється до +11...+16°С.
Погода в Україні 20 квітня
У суботу в західних регіонах очікуються сильні дощі, у Карпатах - із мокрим снігом. Вдень невеликі дощі можливі також у Приазов'ї та на сході.
Вітер східний/південно-східний, 7-12 м/с, вдень подекуди пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +3...+8°С, у північних областях на поверхні ґрунту та подекуди в повітрі заморозки 0...-3°С. Удень температура повітря становитиме +13...+18°С.
Прогноз погоди на 21 квітня
У неділю, 21 квітня, нестійка, вітряна та дощова погода передбачається на всій території України.
Температура повітря вночі становитиме +7...+12 °С, вдень +13...+22 °С, на заході +8...+13 °С.
Хто такий Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
Прогноз погоди для України у квітні - останні новини
Укргідрометцентр також попереджав, що погода в Україні 15 квітня буде теплою, але дощовою в багатьох областях. Синоптики попереджають про грози.
Погода в Україні у квітні 2024 року буде досить теплою - показники близькі до норми. Зокрема, середня місячна температура прогнозується в межах 8-13 градусів тепла, у Карпатах - приблизно 6-7 градусів тепла, повідомили в Укргідрометцентрі.
Тепліше буде в більшості західних областей, а також на Вінничині та Одещині. Стовпчики термометрів піднімуться на 1-1,5 градуса вище за норму.
Синоптики прогнозують: середня місячна кількість опадів очікується 30-52 мм, у Карпатах 60-89 мм, що в межах норми.
Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко раніше також дав прогноз погоди на квітень 2024 року. За його словами, другий місяць весни здивує зміною температур - після сильного потепління до +25 градусів у перший день місяця, температура повітря знизиться, і в багатьох регіонах пройдуть дощі.
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