На Україну насувається хвиля грозових дощів: де лютуватиме негода

Синоптики стверджують, що на території південних областях буде тепла погода - до 25 градусів тепла.

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Прогноз погоди в Україні на 15 квітня / фото: pixabay

Погода в Україні 15 квітня буде теплою, але дощовою у багатьох областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про грози.

Прогноз погоди в Україні на 15 квітня / фото: ventusky

Погода 15 квітня

В Україні 15 квітня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують грозові дощі у багатьох областях. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с.

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"Температура у західних та північних областях вночі 6-11°, вдень 12-17°, на Закарпатті та місцями Прикарпатті 17-22°; на решті території 10-15°, вдень 16-21°, на півдні до 26°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +25

За даними meteoprog, 15 квітня в Україні буде тепло, але очікується дощ. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+25 градусів. Найхолодніше буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до 5-18 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 15 квітня / фото: meteoprog

Погода 15 квітня у Києві

У Києві 15 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. У цей день вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 6-11°, вдень 12-17°; у Києві вночі 6-8°, вдень 14-16°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 15 квітня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.

2 квітня Київ та інші регіони накрила жорстка пилова буря із Сахари. Вона значно посилилась через штормовий вітер. У багатьох містах України погіршилась видимість, а вітер "переносив" не лише пилюку, а й зривав частини даху, валив дерева та "підіймав" сміття.

Синоптики розказали про те, що у Європі знову почала бушувати пилова буря. В Україні почали боятися, що країну атакує нова пилова буря із Сахари. Однак повідомляється, що до 10 квітня її не слід очікувати, бо ситуація в країні стабілізувалась.

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