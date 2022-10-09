Зима в Україні буде теплою, ймовірність сильних морозів мізерна - синоптик

Сильні морози взимку 2022-23 будуть, але вкрай рідко, свідчить прогноз погоди / Фото УНІАН

Погода в Україні взимку 2022-23 буде досить теплою. Імовірність сильних морозів дуже низька, прогнозує голова Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

За його словами, сильні морози будуть, але вкрай рідко.

"Не виключаються морозні періоди, можливо навіть сильні. Але вони будуть короткими і на загальний період зими не вплинуть", - цитують синоптика на Урядовому порталі.

Кульбіда додав, що в Україні практично всі зими з температурним режимом вище норми, тому чекати істотної зміни на градусниках не варто.

Прогноз погоди на зиму 2022-23 в Україні

Синоптик Володимир Деркач прогнозує, що погода в Україні в листопаді буде морозною. Слід очікувати дощів, заморозків і навіть снігопаду.

Завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух говорила, що зима в Україні сезону 2022/2023 обіцяє бути ще теплішою, ніж у попередні роки. Причиною цього стане глобальне потепління і вплив Ла-Ніньї.

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