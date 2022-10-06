Жовтень помінявся місцями з вереснем: бабине літо затримається майже до кінця місяця - синоптик

Бабине літо 2022 прийшло в жовтні й затримається довше. Якщо у вересні було холодно та дощило, то в жовтні, навпаки, буде сонце і комфортне тепло.
Погода в Україні найближчим часом порадує українців. На зміну дощам і холоду прийшло потепління. Народний синоптик Стас Щедрін прогнозує, що в цілому жовтень 2022 буде теплішим, ніж вересень.
В цілому, потепління в Україні може затриматися приблизно до кінця другої декади жовтня 2022, написав синоптик на своїй сторінці у Facebook.
"Є хороша новина. Схоже, я на кілька днів помилився, найімовірніше, бабине літо, яке сьогодні почало наступати, затримається не до 10-12 числа, як я раніше прогнозував, а аж до кінця другої декади жовтня. Таке відчуття, що вересень з жовтнем помінялися", - написав Щедрін.
Він попередив, що дата закінчення потепління ще не остаточна.
"Кажу одразу, я поки зовсім точно ще не знаю, тому цей прогноз може бути не на 100% точний", - зазначив синоптик.
Погода в Україні - прогнози синоптиків
Синоптик Ігор Кибальчич прогнозує, що в першій декаді жовтня в більшості областей України почнеться бабине літо. Вже із середини поточного тижня поступово, починаючи з західних і південно-західних регіонів країни, температура повітря почне підвищуватися.
Народний синоптик Леонід Горбань попереджав у своїй книзі, що погода в Україні восени буде дуже контрастною. У жовтні будуть спекотні дні та різкі перепади температури.
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