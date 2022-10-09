Люті морози будуть: синоптик розповів про погодний "сюрприз", який очікує Україну взимку

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні вже цієї зими буде показувати всі принади морозів. Як повідомляють чиновники, українців чекає найскладніша зима через повномасштабну війну, яку розв'язала РФ.

В Укргідрометцентрі повідомляють, що погода повинна бути на боці України.

Під час засідання Штабу з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2022/23 років голова Укргідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що морозів варто очікувати взимку, але вони будуть короткими.

"Всі зими у нас з температурним режимом вище норми. Не виключаються морозні періоди, можливо, навіть сильні. Але вони будуть короткими і на загальному періоді зими не вплинуть", - порадував прогнозом він.

Карта погоди на січень 2023 у Києві / meteoprog.ua

Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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