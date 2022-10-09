Люті морози будуть: синоптик розповів про погодний "сюрприз", який очікує Україну взимку

Синоптик розповів, що морози будуть короткими та на загальний період зими не вплинуть.
Погода в Україні вже цієї зими буде показувати всі принади морозів. Як повідомляють чиновники, українців чекає найскладніша зима через повномасштабну війну, яку розв'язала РФ.
В Укргідрометцентрі повідомляють, що погода повинна бути на боці України.
Під час засідання Штабу з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2022/23 років голова Укргідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що морозів варто очікувати взимку, але вони будуть короткими.
"Всі зими у нас з температурним режимом вище норми. Не виключаються морозні періоди, можливо, навіть сильні. Але вони будуть короткими і на загальному періоді зими не вплинуть", - порадував прогнозом він.
Якою буде зима
Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.
Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.
У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.
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