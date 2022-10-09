Бабине літо буде недовгим: українці дізналися "крижаний" прогноз з температурою до 0º

Зниження температури особливо відчуватиметься в нічний час, попередили українців.
У найближчі дні погода в Україні може піднести несподіваний сюрприз. Передбачається різке зниження температури повітря.
"Бабине літо", що наскочило в Україну, може потонути в новому потоці "крижаного" повітря. Про це свідчать прогнозні показники погодного радара Ventusky.
Звернемо увагу на те, що обвалення температури особливо буде відчуватися в нічний час.
Зазначимо, що в Україні температура повітря може опуститися до 0 градусів.
Терміни різкого похолодання
При цьому вторгнення холодного повітря в Україну прогнозується в середині жовтня.
Разом з тим найбільш сильне похолодання варто очікувати в Центральній і Північній Україні.
Додамо, що температура повітря в ніч на 11 жовтня може опуститися до 0 градусів.
Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.
Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.
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