Україну чекає різка зміна погоди: синоптик назвала дату

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні найближчими днями трохи зіпсує бабине літо. Як прогнозує синоптик Наталка Діденко, 9 жовтня в неділю в Україні атмосферний залітний фронт принесе невеликі дощі.

За прогнозом синоптика, дощі варто чекати вночі та вранці на заході, а вдень на півночі України та Вінницькій області.

На інших територіях країни опадів не передбачається.

Температура повітря при цьому в більшості областей вдень коливатиметься від +15 до +20 градусів.

Холодніше буде на півночі, через Вінниччину аж до Чернівецької області, +12 +16 градусів.

За прогнозом Діденка, в неділю в Києві збільшиться хмарність, пройде невеликий дощ і похолодає, до +14 градусів.

"Проте надалі знову повернеться суха сонячна, хоча і свіжувата погода", - поділилася Діденко.

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Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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