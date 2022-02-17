Зима ще дасть про себе знати: ранню весну в Україні чекати не варто

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні навесні буде не такою теплою. Як повідомляють синоптики, зима так просто не піде.

Керівник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань каже, що середня дата початку весни в Україні - 2 березня.

Найпізніша весна спостерігалася в 2013 -почалася 30 березня. А найраніша була в 2002 році - 22 січня.

Синоптик також додав, що приблизно в половині випадків весна приходила в Україну з випередженням середніх термінів на 1,5-3 тижні.

"На цьому тижні весна продовжить сперечатися з зимою, а сонячний антициклон Ingo - з похмурою Атлантикою. Ніяких опадів і небезпечних явищ, а нічні морози змінюються невеликим теплом днем. Сонячних годин багато як для зимового місяця", - пише Постригань.

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Істотних змін в погоді не очікується. Стовпчик термометра вночі показуватиме до 2-7 градусів морозу, а вдень десь 3-8 градусів тепла.

"Погода залишається не по сезону теплою, проте зима ще не сказала свого останнього слова, але це вже інша синоптична історія", - підсумував синоптик.

Аномальна погода до кінця зими

До кінця зими в Україні очікується аномально тепла погода, а в деяких областях найближчим часом можливий прихід метеорологічної весни, оскільки плюсова температура очікується як вдень, так і вночі, розповів синоптик Ігор Кибальчич.

За його прогнозом, до кінця лютого на території України збережеться аномально теплий характер погоди. Однак періодично випадатимуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

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Нагадаємо, за прогнозом синоптика Українського гідрометцентру Наталії Птухи, ранньої весни поки не прогнозується, швидше за все, погода і надалі буде непостійною.

Раніше доктор географічних наук, фахівець з клімату Світлана Бойченко розповіла, що літо 2022 в Україні буде досить спекотним, але в цей період року буде спостерігатися збільшення опадів. Через глобальне потепління клімат в нашій країні буде змінюватися, як і по всій планеті.

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