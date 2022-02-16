Налетить ураган і замете снігом: в Україну йде небезпечна погода

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде дуже небезпечною. Як повідомляють синоптики, в четвер, 17 лютого, в західних, центральних і північних областях України буде вітряна погода з опадами.

За словами синоптика Наталки Діденко, в Україні очікуються пориви вітру, до 15-22 метрів в секунду. У всіх областях, крім сходу і півдня, пройдуть дощі.

"Атмосферний фронт принесе 17 лютого в західні, північні і центральні області України дощі. У Карпатах дощ може змішуватися часом з мокрим снігом, опади в горах передбачаються сильними", - зазначила експерт.

Діденко попереджає, що в четвер температура повітря очікується високою.

"Вночі +1 +4 градуси, а вдень передбачається +5 +11 градусів, у південній частині +9 +14 градусів. У східних областях і на північному сході повітря буде свіже, вночі від 2 морозу до 2 тепла, вдень 0 +4 градуси", - заявила Діденко.

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У Києві погода буде весняна, до + 8 градусів, однак у другій половині дня будуть опади.

Потужний вітер налетить на Україну

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що 17 лютого в деяких регіонах погіршиться погода. Оголошено жовтий рівень небезпеки та пориви вітру.

За даними відомства, вночі в західних областях будуть пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (жовтий рівень небезпеки).

В українській столиці пориви вітру очікуються вдень.

"17 лютого в Київській області і в столиці вдень пориви вітру 15-20 м/с (жовтий рівень небезпеки)", - наголошується на сайті ДСНС.

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Нагадаємо, за прогнозом синоптика Українського гідрометцентру Наталії Птухи, ранньої весни поки не прогнозується, швидше за все, погода і надалі буде непостійною.

Раніше доктор географічних наук, фахівець з клімату Світлана Бойченко розповіла, що літо 2022 в Україні буде досить спекотним, але в цей період року буде спостерігатися збільшення опадів. Через глобальне потепління клімат в нашій країні буде змінюватися, як і по всій планеті.

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