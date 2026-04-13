Житомирщину накриють дощі та заморозки: коли очікувати погіршення погоди

У четвер та п’ятницю у регіоні місцями буде невеликий дощ.

Прогноз погоди у Житомирській області

У Житомирській області цього тижня очікується різкий контраст температур - від нічних морозів до по‑весняному м’якого тепла. За даними Житомирського обласного центру з гідрометеорології, погода з 14 по 17 квітня змінюватиметься поступово: від сухих і холодних ночей до дощових та прохолодніших днів наприкінці тижня, пише Житомир.info.

У вівторок, 14 квітня, регіон накриє мінлива хмарність без опадів. Нічні та ранкові години принесуть відчутні заморозки - у Житомирі температура опуститься до 0…–2°, по області місцями до –3°. Вдень повітря прогріється до 11–16°, а східний вітер залишатиметься слабким.

У середу, 15 квітня, збережеться суха погода, хоча нічні заморозки вже будуть менш інтенсивними та переважно на ґрунті. Температура вночі становитиме 1–6° тепла, а вдень підніметься до 12–17°. Вітер змінить напрямок на північно‑західний, посилиться до 5–10 м/с, але загалом погода залишиться комфортною.

У четвер, 16 квітня, над областю переважатиме хмарність із проясненнями, а місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Температурний режим суттєво не зміниться: вночі 1–6° тепла, вдень 12–17°. Вітер поверне на південь.

П’ятниця, 17 квітня, завершить тиждень локальними дощами та невеликим похолоданням. Уночі очікується 3–8° тепла, вдень - 10–15°. Опади будуть короткочасними, але можуть зачепити окремі райони області.

Як повідомляв Главред, 13 квітня в Україні очікується мінлива погода. У південних і центральних областях пройдуть дощі, місцями можливі заморозки вночі. Вдень потеплішає до +10…+13°C, на сході - до +15°C.

Також 14 квітня у Рівненській області очікується потепління до +13…+18°C удень, без опадів. Вночі можливі заморозки 0…-3°C та слабкий туман.

Крім цього, 14 квітня в Україні переважно буде без опадів, лише на сході можливий дощ. Температура вдень становитиме +11…+16°, на Закарпатті - до +19°.

Про джерело: Zhitomir.info Zhitomir.info — це регіональний новинний портал, що висвітлює події в Житомирі та Житомирській області. Сайт публікує останні новини регіону та України, аналітику, інтерв'ю, матеріали про культуру, спорт, економіку та суспільне життя. Крім текстових матеріалів, портал пропонує фото- та відеорепортажі. Ресурс належить ТОВ "Інформаційне агентство Житомир Інфо" і є одним з популярних джерел локальної інформації для жителів області.

