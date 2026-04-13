Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Житомирщину накриють дощі та заморозки: коли очікувати погіршення погоди

Дар'я Пшеничник
13 квітня 2026, 15:31
У четвер та п’ятницю у регіоні місцями буде невеликий дощ.
Прогноз погоди у Житомирській області / Колаж: Главред, фото: Pixabay, freepik

Ви дізнаєтесь:

відео дня
  • Якою буде погода у Житомирі та області впродовж тижня
  • Який день на цьому тижні на Житомирщині буде найтеплішим

У Житомирській області цього тижня очікується різкий контраст температур - від нічних морозів до по‑весняному м’якого тепла. За даними Житомирського обласного центру з гідрометеорології, погода з 14 по 17 квітня змінюватиметься поступово: від сухих і холодних ночей до дощових та прохолодніших днів наприкінці тижня, пише Житомир.info.

У вівторок, 14 квітня, регіон накриє мінлива хмарність без опадів. Нічні та ранкові години принесуть відчутні заморозки - у Житомирі температура опуститься до 0…–2°, по області місцями до –3°. Вдень повітря прогріється до 11–16°, а східний вітер залишатиметься слабким.

У середу, 15 квітня, збережеться суха погода, хоча нічні заморозки вже будуть менш інтенсивними та переважно на ґрунті. Температура вночі становитиме 1–6° тепла, а вдень підніметься до 12–17°. Вітер змінить напрямок на північно‑західний, посилиться до 5–10 м/с, але загалом погода залишиться комфортною.

У четвер, 16 квітня, над областю переважатиме хмарність із проясненнями, а місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Температурний режим суттєво не зміниться: вночі 1–6° тепла, вдень 12–17°. Вітер поверне на південь.

П’ятниця, 17 квітня, завершить тиждень локальними дощами та невеликим похолоданням. Уночі очікується 3–8° тепла, вдень - 10–15°. Опади будуть короткочасними, але можуть зачепити окремі райони області.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 13 квітня в Україні очікується мінлива погода. У південних і центральних областях пройдуть дощі, місцями можливі заморозки вночі. Вдень потеплішає до +10…+13°C, на сході - до +15°C.

Також 14 квітня у Рівненській області очікується потепління до +13…+18°C удень, без опадів. Вночі можливі заморозки 0…-3°C та слабкий туман.

Крім цього, 14 квітня в Україні переважно буде без опадів, лише на сході можливий дощ. Температура вдень становитиме +11…+16°, на Закарпатті - до +19°.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Zhitomir.info

Zhitomir.info — це регіональний новинний портал, що висвітлює події в Житомирі та Житомирській області. Сайт публікує останні новини регіону та України, аналітику, інтерв'ю, матеріали про культуру, спорт, економіку та суспільне життя. Крім текстових матеріалів, портал пропонує фото- та відеорепортажі. Ресурс належить ТОВ "Інформаційне агентство Житомир Інфо" і є одним з популярних джерел локальної інформації для жителів області.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода синоптик Житомирщина Житомирська область новости Житомира Погода в Житомирі Погода Житомирська область
Новини партнерів

Головне за день

Більше
13:49Війна
12:00Аналітика
11:50Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Останні новини

15:31

Житомирщину накриють дощі та заморозки: коли очікувати погіршення погоди

15:09

Чи можна дарувати ніж: коріння давніх заборон та спосіб обійти "прокляття"

14:53

Харків за Терехова накопичив рекордний борг за енергоресурси - $1 мільярд

14:48

Різке потепління накриє Львівщину: коли температура підскочить до +18

14:39

"Не хочу це все терпіти": Вінник зірвався на погрози у гнівному зверненніВідео

Хто потрапить до реєстру боржників та чи будуть забирати житло: що змінює закон про боргиХто потрапить до реєстру боржників та чи будуть забирати житло: що змінює закон про борги
14:39

Як у СРСР жінки доглядали за собою: деякі методи можуть неабияк здивувати

14:23

Більше ніж десерт: чому радянський пломбір неможливо відтворити сьогодні

13:49

РФ перейшла до небезпечної тактики ударів "Шахедами": Флеш розкрив нову ціль ворога

13:38

Як правильно українською - курити чи палити: відповідь здивує багатьох

Реклама
13:24

Чому казати "вірна відповідь" неправильно - розкрито мовний нюансВідео

12:58

Угорщина не відмовиться від РФ одразу: Мадяр зробив відверту заяву щодо Путіна

12:45

"Перебував у нетверезому стані": Тарас Цимбалюк потрапив у ДТПВідео

12:15

Викидати заборонено: священник розповів, що робити з освяченою вербоюВідео

12:14

Київ готовий до діалогу з новим урядом Угорщини: Сибіга назвав ключові питання

12:03

Китайський гороскоп на завтра, 14 квітня: Мавпам — суперечки, Собакам — починання

11:55

Пригріє до +18 °C: на Рівненщину йде довгоочікуване потепління, названа дата

11:50

Гривня "похитнулася", валюта пішла вгору: скільки коштують долар і євро після Великодня

11:20

Нічні "мінуси" не страшні - як захистити рослини від заморозківВідео

11:13

Долар і євро готують "сюрпризи": експерти розповіли, чого очікувати до кінця квітня

11:01

Викидати не можна: що робити з пасками та яйцями, які не з'їли - точна відповідь

Реклама
10:58

"Досягла дна": Брітні Спірс потрапила до рехабу через залежність

10:26

Україна готує відповідь "Орєшніку": розкрито подробиці секретних операцій ГУР

10:19

Поливаний понеділок - кого обливають водою і як з'явився такий звичайВідео

10:02

Трамп заявив, що йому не подобається Папа Римський: що викликало гнів президента США

09:53

Нікітюк показала першу пасхальну традицію з сином: "Найкращий Великдень"Відео

09:51

Небезпечна геомагнітна буря піде на спад: коли закінчиться потужний шторм

08:45

Гороскоп на завтра, 14 квітня: Левам - несподіванка, Скорпіонам - ризик

08:16

Росіяни окупували ще один населений пункт на ключовому напрямку - DeepState

08:03

Кінець епохи Орбана та поворот у політиці Угорщини: Мадяр зробив низку заяв після перемоги на виборах

07:28

Хто б не переміг: Загородній пояснив, чому курс Угорщини навряд змінитьсяПогляд

06:55

Одразу після Великодня — нові удари: РФ залишила без світла тисячі людей на Чернігівщині

05:11

Не випадковість: навіщо в СРСР монтували перила на сходах саме з лівого боку

04:49

Світлий тиждень-2026: чого не можна робити у перший тиждень після Великодня

04:35

Масони заснували одне із найбільших міст України: як воно називається заразВідео

04:28

В Україні будуть заморозки: синоптики здивували прогнозом

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини в аеропорту за 41 с

03:15

Сенсаційне відкриття: розкрито таємницю Антарктиди з її загадковим островом

02:25

Підтримка США під питанням: названо три сценарії загострення відносин з Україною

01:21

Правда про життя на Січі без стереотипів - спогади останнього запорожцяВідео

12 квітня, неділя
23:56

Різка зміна погоди: важливе попередження синоптиків для Києва

Реклама
23:27

"Ми ніколи не здамося": Орбан привітав опонента та зробив заяву

23:16

Дніпро прогріється: коли у місті очікувати найтепліший день тижня

22:33

Один несподіваний трюк — і полуниця стане в рази більшою та соковитішоюВідео

21:32

Росія готує нову війну в Європі: тривожний прогноз щодо атаки країн НАТО

21:16

Вибори в Угорщині завершилися з рекордною явкою: результати підрахунку

20:57

Бій Усик — Верховен у Єгипті: став відомий повний список поєдинків андеркарду

20:51

Перемир'я перетворилося на "м'ясорубку": росіяни добили дронами поранених бійців РФ

20:03

Мене влаштовує: пропагандистка Сімоньян готує сім’ю до своєї смерті

19:55

Обмеження повертаються: що буде зі світлом 13 квітня

19:45

Огірки зійдуть уже на третій день: перевірений метод вирощування розсадиВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Великдень 2026
Чи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилин
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти