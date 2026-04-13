В Україні будуть заморозки: синоптики здивували прогнозом

Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде потепління.

https://glavred.net/synoptic/v-ukraine-ozhidayutsya-zamorozki-sinoptiki-udivili-svoim-prognozom-10756256.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні 13 квітня / фото: unsplash.com

Що дізнаєтесь:

Коли в Україну прийде потепління

У яких регіонах будуть дощі

Де очікуються заморозки

Погода в Україні 13 квітня буде місцями дощовою. Подекуди очікуються навіть заморозки. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди 13 квітня

У понеділок, 13 квітня, дощі пройдуть у південних та центральних областях. У цей день буде помірний східний вітер.

відео дня

"Температура повітря вночі ще буде низькою, при проясненнях подекуди із заморозками, вдень нарешті почне теплішати, стовпчики термометрів піднімуться до +10+13 градусів, у східній частині тепліше, до +15 градусів", - йдеться у повідомленні.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода у Києві 13 квітня

У Києві у понеділок, 13 квітня, істотних опадів не буде.

"Вночі +1+4 градуси, на околицях можливі заморозки, вдень 13-го квітня +8+10 градусів", - зазначила Діденко.

Вона додала, що протягом тижня відступлять заморозки та прийде потепління.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на Великдень, 12 квітня, у Рівненській області очікується прохолодна та дощова погода. Уночі можливі невеликий мокрий сніг і дощ, удень — невеликий дощ.

Також у найближчі дні погода в Тернопільській області залишатиметься переважно хмарною, місцями можливі невеликі дощі. Водночас із вівторка очікується поступове підвищення температури.

Крім цього, на Великодні вихідні Житомирська область опиниться під впливом холодного фронту, який спричинить різкі коливання температури, опади та нічні заморозки. З 11 по 13 квітня погода змінюватиметься щодня

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред