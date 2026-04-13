Пригріє до +18 °C: на Рівненщину йде довгоочікуване потепління, названа дата

Хоча ніч ще прохолодна, вдень мешканці області відчують справжнє весняне потепління.

Прогноз погоди у Рівному та області на 11-13 квітня

У вівторок, 14 квітня, на Рівненщині відчутно потеплішає. Після прохолодних вихідних синоптики прогнозують суху весняну погоду із комфортними температурами, які вдень сягатимуть до +18 градусів.

Уночі та вранці місцями утворюватиметься слабкий туман, що може знижувати видимість на дорогах. Також синоптики попереджають про нічні заморозки, які супроводжуються підвищеним рівнем небезпечності. Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Якою буде погода 14 квітня на Рівненщині

У вівторок вночі очікуються заморозки від 0 до -3 градусів, удень температура підніметься до +13…+18 градусів. Вітер буде південно-східний, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Прогноз для Рівного

У місті вночі синоптики прогнозують заморозки від 0 до -2 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +15…+17 градусів.

Попередження про небезпечну погоду

Рівненські синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища найближчими днями. 14 квітня вночі зберігатимуться заморозки до -3 градусів у повітрі, що відповідає другому рівню небезпечності - помаранчевому.

Наступної ночі заморозки очікуються на поверхні ґрунту, із першим рівнем небезпечності - жовтим.

Фахівці наголошують, що попри тепліший день, нічні заморозки залишаються ризиком для садівників та аграріїв, адже можуть пошкодити ранні посіви й квітучі рослини.

Якою буде погода в Україні — прогноз синоптика Погода в Україні протягом тижня очікується переважно теплою, однак місцями можливі короткочасні дощі та нічні заморозки. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич. За його прогнозом, у першій половині тижня збережеться прохолодна погода, тоді як ближче до вихідних розпочнеться поступове потепління. Водночас на півдні країни у вихідні погоду може ускладнити циклон із Чорного моря: там пройдуть дощі, стане прохолодніше, а посилений поривчастий вітер додасть дискомфорту.

Як повідомляв Главред, погода в Україні 13 квітня буде місцями дощовою. Подекуди очікуються навіть заморозки. Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що протягом тижня заморозки відступлять та прийде потепління.

Раніше повідомлялося, що у найближчі дні погода в Тернопільській області залишатиметься переважно хмарною, місцями можливі невеликі дощі. Водночас із вівторка очікується поступове підвищення температури.

Крім цього, на Великодні вихідні Житомирська область опиниться під впливом холодного фронту, який спричинить різкі коливання температури, опади та нічні заморозки. З 11 по 13 квітня погода змінюватиметься щодня

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

