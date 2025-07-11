Спека візьме паузу: у яких областях України різко впаде температура

У низці областей пройдуть дощі у вихідні, 12 і 13 липня.

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Погода в Україні - у яких областях України різко впаде температура/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у вихідні, 12 і 13 липня

У яких областях спека досягне +38 градусів

У яких регіонах спаде спека і будуть дощі

Погода в Україні у вихідні, 12 і 13 липня, буде спекотною у багатьох областях. Проте в деяких регіонах температура повітря знизиться і стане прохолоднішою.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що у суботу найспекотнішими в Україні будуть Луганщина, Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, частина Херсонщини та степова частина Криму, там очікується +33…+38 градусів.

відео дня

"У західних областях зовсім інша термічна картинка, 12-го липня температура повітря становитиме +21…+25 градусів. У північній частині України погода обіцяє комфортну літню паузу від спеки, вдень +24…+28 градусів. У центральних областях впродовж дня передбачається: на Вінниччині +22…+24, на Черкащині та Полтавщині +25…+29, у Кропивницькому з районами +26…+30, на Дніпропетровщині +30…+35 градусів", – повідомила синоптикиня.

У південній частині нашої держави в суботу температура повітря становитиме +30…+33 градуси, на Запоріжжі та в степовій частині Криму очікується +33…+37 градусів.

Погода в Україні 12 липня/ Facebook Діденко

Де в Україні будуть дощі з грозами

У вихідні в частині областей очікуються дощі з грозами. Вони пройдуть 12 липня місцями в західних областях, а також у другій половині дня на Сумщині, Черкащині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині.

На решті території України буде без опадів.

Погода в Украине 12 июля/ meteoprog

Погода в Україні 13 липня/ meteoprog

Погода в Києві 12-13 липня

У столиці України 12 липня більшу частину доби буде суха погода, а вже надвечір у суботу пройде дощ з грозою.

У неділю синоптична ситуація в Україні особливо не зміниться.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, вдарить +38 в кількох областях – українців попередили про небезпечний стрибок температури. У низці областей стане ще спекотніше, а в деяких областях очікуються дощі з грозами і зливи.

Також раніше повідомлялося, що вдарить +9 та литимуть сильні дощі – синоптики попереджають про небезпеку. Погода у Львові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +9 градусів.

Нагадаємо, в Україну увірвуться небезпечні явища – стала відома дата, коли на вулицю краще не виходити. Поки в одних областях буде спека, інші – заливатиме дощем.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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