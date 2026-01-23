Замете снігом, але морози відступлять: коли у Полтаві та області потепліє

На Полтавщині очікується зміна погоди, на яку багато хто чекав.

Прогноз погоди на Полтавщині 24-26 січня / фото: УНІАН

Відріг Сибірського антициклону продовжує блокувати надходження на Полтавщину теплого повітря з південного заходу, тому до кінця поточного тижня зберігатиметься морозна погода.

Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології. Там зазначили, що через декілька днів характер погоди зміниться: випадатиме сніг, а на дорогах місцями утворюватиметься ожеледиця. При цьому температура повітря наступного тижня підвищуватиметься.

Відріг Сибірського антициклону / фото: facebook.com/pgdpoltava/?locale=uk_UA

Прогноз погоди на вихідні

Завтра, 24 січня, у Полтаві та області погода буде хмарною, з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий сніг, ожеледицю на дорогах, східний вітер 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Полтаві 24 січня / фото: скріншот з meteoprog

Температура повітря в області становитиме вночі 10-15 градусів морозу, вдень 6-11градусів морозу, а в Полтаві - вночі 11-13 градусів морозу, вдень 7-9 градусів морозу.

У неділю 25 січня погодні умови зміняться лише у температурних показниках: вночі збережеться, як і в суботу, 10-15 градусів морозу, а вдень на Полтавщині очікується 5-10 градусів морозу.

Прогноз погоди в Полтаві 25 січня / фото: скріншот з meteoprog

Прогноз погоди на понеділок

З початку наступного тижня, 26 січня, у Полтаві та області все ще буде хмарно з проясненнями, але температура повітря підвищиться: вночі до 8-13 градусів морозу, а вдень до 1-6 градусів морозу.

Синоптики також попереджають про невеликий сніг вночі і невеликі опади у вигляді снігу місцями з дощем вдень, а також ожеледь. Вітер буде південно-східний, 7-12 м/с.

Прогноз погоди в Полтаві 26 січня / фото: скріншот з meteoprog

Коли в Україну прийде відлига - прогноз синоптика

Главред писав, що за словами синоптика Наталії Діденко, над Україною відбуватиметься боротьба між старим антициклоном і молодою жвавою циклонічною системою на південному заході.

"Ще пару днів антициклон буде надимати щоки, проголошувати палкі промови, сипати морозом, проте вже з понеділка стане остаточно зрозуміло, що ця пиха - марна. Потепління буде", - запевнила вона.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що після кількох днів стійких морозів у Дніпрі на вихідних очікується поступове послаблення холоду та зміна характеру опадів. Погода коливатиметься від сухої морозної до більш вологої зі снігом.

Раніше повідомлялося, що до кінця дня 23 січня температура повітря в Тернопільській області коливатиметься в межах -5…0 градусів. Водночас, у місті Тернопіль прогнозується -3…-1 градус.

Напередодні стало відомо, що впродовж 24-26 січня на Рівненщині очікуються підвищення температури та складні погодні явища. Синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах, що може створити небезпечні умови для транспорту та пішоходів.

