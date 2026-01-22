Морози готуються відступити: якою буде погода в Дніпрі цими вихідними

Синоптики попереджають про коливання температури.

https://glavred.net/synoptic/morozy-gotovyatsya-otstupit-kakaya-budet-pogoda-v-dnepre-v-eti-vyhodnye-10734623.html Посилання скопійоване

Морози трохи відступають у Дніпрі, але вихідні принесуть хмарність / Фото: facebook.com/nashemistodnipro

Коротко:

Морози у Дніпрі послабшають до −4…−8 °C

Протягом вихідних очікується хмарна погода

Можливий дрібний сніг у суботу та неділю

Після кількох днів стійких морозів у Дніпрі на вихідних очікується поступове послаблення холоду та зміна характеру опадів. Як свідчать дані сервісу sinoptik, погода коливатиметься від сухої морозної до більш вологої зі снігом.

П’ятниця, 23 січня

У п’ятницю місто залишатиметься у полоні справжньої зими. Вночі температура повітря опуститься до близько −7 °C, удень становитиме −5 °C. Суттєвого потепління синоптики не прогнозують. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються.

відео дня

У народі цього дня звертали увагу на природні явища. Вважалося, що іній на деревах і стогах віщує мокре й холодне літо, а південний вітер — грозову пору. Наші пращури вірили: якщо цього дня був іній, то 15–16 червня неодмінно випадуть дощі.

Погода в Дніпрі 23 січня / Фото: скріншот sinoptik

Субота, 24 січня

У суботу морози трохи посиляться. Вночі стовпчики термометрів можуть опускатися до −8 °C, удень — триматися на рівні −6 °C. Уночі можливий дрібний сніг, утім уже зранку опади припиняться. Протягом дня у Дніпрі зберігатиметься хмарна та суха погода.

У народі казали: "Бійся весни у січні", остерігаючись нетипового тепла. Водночас вважалося, що тепла погода цього дня передвіщає ранню й теплу весну.

Погода в Дніпрі 24 січня / Фото: скріншот sinoptik

Неділя, 25 січня

У неділю холод дещо послабшає, однак залишатиметься відчутним. Удень очікується близько −4 °C, уночі — до −8 °C. Погода буде переважно хмарною. Удень можливий дрібний сніг, який ближче до вечора припиниться.

За народними прикметами, сніг цього дня віщував дощове літо, а мороз і ясне небо — теплу пору року та добрий урожай: "Якщо снігопад — влітку дощик частий".

Натомість тепла заметіль і південний, так званий "гнилий вітер", вважалися поганим знаком і могли вказувати на посуху та неврожай.

Погода в Дніпрі 25 січня / Фото: скріншот sinoptik

Коло в Україне прийде потепління - прогноз синопти ка

Синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що вже з понеділка в Україну повернеться типовий європейський зимовий характер погоди — волога, вітряна та тепла.

За її словами, зараз над країною триває протистояння між старим антициклоном і молодою циклонічною системою на південному заході.

"Ще кілька днів антициклон "надиматиме щоки", сипатиме морозом і "проголошуватиме палкі промови", проте з понеділка стане зрозуміло: ця пиха марна, потепління почнеться", — зазначила Діденко.

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Тернопільській області у п’ятницю, 23 січня, буде хмарною. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Крім того, у Харкові та Харківській області вранці 22 січня оголосили підвищений рівень небезпеки. Синоптики закликали водіїв і пішоходів бути уважними та обережними і оголосили I рівень небезпеки, жовтий.

Нагадаємо, що у Дніпрі упродовж п’ятниці утримається холодна погода з мінусовими температурами та переважно хмарним небом. Наприкінці робочого тижня синоптики не виключають сніг.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред