Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Морози готуються відступити: якою буде погода в Дніпрі цими вихідними

Руслан Іваненко
22 січня 2026, 18:33
15
Синоптики попереджають про коливання температури.
Днепр
Морози трохи відступають у Дніпрі, але вихідні принесуть хмарність / Фото: facebook.com/nashemistodnipro

Коротко:

  • Морози у Дніпрі послабшають до −4…−8 °C
  • Протягом вихідних очікується хмарна погода
  • Можливий дрібний сніг у суботу та неділю

Після кількох днів стійких морозів у Дніпрі на вихідних очікується поступове послаблення холоду та зміна характеру опадів. Як свідчать дані сервісу sinoptik, погода коливатиметься від сухої морозної до більш вологої зі снігом.

П’ятниця, 23 січня

У п’ятницю місто залишатиметься у полоні справжньої зими. Вночі температура повітря опуститься до близько −7 °C, удень становитиме −5 °C. Суттєвого потепління синоптики не прогнозують. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються.

відео дня

У народі цього дня звертали увагу на природні явища. Вважалося, що іній на деревах і стогах віщує мокре й холодне літо, а південний вітер — грозову пору. Наші пращури вірили: якщо цього дня був іній, то 15–16 червня неодмінно випадуть дощі.

Погода в Дніпрі 23 січня
Погода в Дніпрі 23 січня / Фото: скріншот sinoptik

Субота, 24 січня

У суботу морози трохи посиляться. Вночі стовпчики термометрів можуть опускатися до −8 °C, удень — триматися на рівні −6 °C. Уночі можливий дрібний сніг, утім уже зранку опади припиняться. Протягом дня у Дніпрі зберігатиметься хмарна та суха погода.

У народі казали: "Бійся весни у січні", остерігаючись нетипового тепла. Водночас вважалося, що тепла погода цього дня передвіщає ранню й теплу весну.

Погода в Дніпрі 24 січня
Погода в Дніпрі 24 січня / Фото: скріншот sinoptik

Неділя, 25 січня

У неділю холод дещо послабшає, однак залишатиметься відчутним. Удень очікується близько −4 °C, уночі — до −8 °C. Погода буде переважно хмарною. Удень можливий дрібний сніг, який ближче до вечора припиниться.

За народними прикметами, сніг цього дня віщував дощове літо, а мороз і ясне небо — теплу пору року та добрий урожай: "Якщо снігопад — влітку дощик частий".

Натомість тепла заметіль і південний, так званий "гнилий вітер", вважалися поганим знаком і могли вказувати на посуху та неврожай.

Погода в Дніпрі 25 січня
Погода в Дніпрі 25 січня / Фото: скріншот sinoptik

Коло в Україне прийде потепління - прогноз синоптика

Синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що вже з понеділка в Україну повернеться типовий європейський зимовий характер погоди — волога, вітряна та тепла.

За її словами, зараз над країною триває протистояння між старим антициклоном і молодою циклонічною системою на південному заході.

"Ще кілька днів антициклон "надиматиме щоки", сипатиме морозом і "проголошуватиме палкі промови", проте з понеділка стане зрозуміло: ця пиха марна, потепління почнеться", — зазначила Діденко.

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Тернопільській області у п’ятницю, 23 січня, буде хмарною. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Крім того, у Харкові та Харківській області вранці 22 січня оголосили підвищений рівень небезпеки. Синоптики закликали водіїв і пішоходів бути уважними та обережними і оголосили I рівень небезпеки, жовтий.

Нагадаємо, що у Дніпрі упродовж п’ятниці утримається холодна погода з мінусовими температурами та переважно хмарним небом. Наприкінці робочого тижня синоптики не виключають сніг.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра прогноз погоди Погода в Дніпрі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін піде на компроміс, переговори України з РФ почнуться завтра - про що говоритимуть

Путін піде на компроміс, переговори України з РФ почнуться завтра - про що говоритимуть

19:41Війна
Заходять з різних сторін: Кривий Ріг під ударом дронів, пролунали гучні вибухи

Заходять з різних сторін: Кривий Ріг під ударом дронів, пролунали гучні вибухи

19:23Війна
РФ почала бити по Україні експериментальною ракетою "Іскандер-М1": у чому небезпека

РФ почала бити по Україні експериментальною ракетою "Іскандер-М1": у чому небезпека

19:23Війна
Реклама

Популярне

Більше
Відключення світла в Черкаській області 22 січня - коли не буде електроенергії

Відключення світла в Черкаській області 22 січня - коли не буде електроенергії

Водний гігант, що протікає через 11 країн: яка річка є найдовшою у світі

Водний гігант, що протікає через 11 країн: яка річка є найдовшою у світі

Для когось це може здатися дикістю: на чому в СРСР економила більшість сімей

Для когось це може здатися дикістю: на чому в СРСР економила більшість сімей

Тривалість відключень змінюється: нові графіки для Дніпра та області на 22 січня

Тривалість відключень змінюється: нові графіки для Дніпра та області на 22 січня

Майже весь день без світла: графіки відключень для Полтавщини на 22 січня

Майже весь день без світла: графіки відключень для Полтавщини на 22 січня

Останні новини

19:41

Путін піде на компроміс, переговори України з РФ почнуться завтра - про що говоритимуть

19:35

Туристка зайшла всередину піраміди в Єгипті і пошкодувала – що з нею сталосяВідео

19:31

"Привілеїв" більше не буде: ще одна країна готує зміни для українських біженців

19:23

Заходять з різних сторін: Кривий Ріг під ударом дронів, пролунали гучні вибухи

19:23

РФ почала бити по Україні експериментальною ракетою "Іскандер-М1": у чому небезпека

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:10

Почався чемпіонат світу з красивих обіцянок і промовПогляд

19:09

Подружжя Буданових пише один одному записки з побажаннями на день, - ЗМІ

19:07

У Кривоноса засекретили гонорари та заохочення детективам НАБУ, - ЗМІ

18:47

Зеленський розкрив, скільки дронів та балістики РФ виробляє кожного дня

Реклама
18:33

Морози готуються відступити: якою буде погода в Дніпрі цими вихідними

18:33

Вийшов трейлер фільму культового режисера з Кейт Бланшетт і Адамом ДрайверомВідео

18:27

Як утворюються сніжинки та чому однакових не буває: відповідь вас здивує

18:13

Українців закликали зробити запас води та їжі на 3-5 днів - що сталось

17:57

Коли скасують графіки відключень світла в Україні - з'явився тривожний прогноз

17:37

Гривня стрімко зміцнюється, євро падає: новий курс валют на 23 січня

17:31

Голлівудський актор вперше розповів про кінець дружби з Сарою Джесікою Паркер

17:29

Спецоперація в крижаній воді: як рятувальники ДСНС лагодили трубу ТЕЦ після обстрілуВідео

17:26

Україна, Росія і США: Зеленський назвав дату тристоронніх мирних переговорів

17:05

Україну залишили без "Оскара": який російський фільм замінив "2000 метрів до Андріївки"Відео

17:05

Половину зарплати на житло: як в Полтаві змінилися ціни на оренду квартир

Реклама
16:58

Франція захопила російський танкер у Середземному морі: деталі успішної операції

16:45

Зеленський жорстко "накинувся" на Європу із звинуваченнями в Давосі - що сказавВідео

16:33

Були разом 16 років: одна з найміцніших пар Голлівуду на межі розриву

16:29

Залишилось одне питання: Віткофф повідомив про прорив у переговорах про кінець війни

16:27

Тактика РФ на одному з напрямків фронту змінюється: які міста в зоні ризику

16:05

"Мамині горобчики": Джамала показала зворушливі поцілунки з синами

15:50

Собака збудив власницю шумом у ванні: жінка була шокована побаченим

15:30

"Близький по духу": Наргіз висловилася про Бандеру, обличчя якого витатуювала на нозі

15:22

Зарплати вихователів дитсадків зростають: яку суму очікувати у 2026 році

15:20

Зеленський провів переговори з Трампом у Давосі - перші результати зустрічі

15:14

Пом’якшення морозів та сніг: коли в Тернопільській області зміниться погода

14:55

Відключень світла в Києві стане менше: експерт назвав умову і терміни

14:51

RAROG: інженерна точність та бойовий досвід у кожному виробі новини компанії

14:26

Не варто ігнорувати попередження: що означає лампочка "сніжинка" в авто

14:26

Три знаки зодіаку дуже скоро озолотяться: кому готуватися до багатства

14:21

Як зараз виглядає вдова Богдана Ступки: Остап відвідав матір у замерзаючій квартирі

14:15

Сили оборони масовано атакували низку "жирних" цілей РФ: є влучання та пожежі

13:56

Українці купують десятками: в супермаркетах зросли ціни на базовий продукт

13:41

Все у вогні, горять квартири: РФ вдарила по будинку у ДніпріФото

13:36

США наступного тижня ухвалять оборонний бюджет: скільки грошей заклали для України

Реклама
13:22

У Харкові терміново оголосили I рівень небезпеки: яка погода буде в місті

13:12

Пригріє до +2 градусів: названо дату, коли в Україну прийде відлига

13:06

Наталка Денисенко відмовилася від білого і зробила заяву: "Мені дуже боляче"

13:01

Трамп створив "Раду миру" та пообіцяв кінець війни в Україні - перші подробиці

12:57

Таке буває раз на 36 років: що лютий 2026 року готує Стрільцям - гороскопВідео

12:49

Фокстрот представляє: портативні колонки з Bluetooth новини компанії

12:28

Чому 23 січня не можна лінуватися: яке церковне свято

12:23

Як заховати сміттєве відро на кухні: стильні та зручні рішення

12:23

Як зрозуміти, що вас таємно недолюблюють: психологи назвали 11 ключових фраз

12:18

"На цій землі буде мир": Келлог назвав ймовірну дату завершення війни в Україні

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти