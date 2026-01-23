На Рівненщину насувається значне потепління: коли температура підніметься до +4

Синоптики прогнозують підвищення температури повітря до +4 градусів.

Прогноз погоди у Рівному та області на 24-26 січня / Колаж: Главред, фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Якою буде погода у Рівному на вихідних

Якою буде погода у Рівненській області 24-26 січня

Коли прогнозують підвищення температури повітря

Упродовж 24-26 січня На Рівненщині очікуються підвищення температури та складні погодні явища.

Синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах, що може створити небезпечні умови для транспорту та пішоходів. Про це повідомили в Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода 24 січня

24 січня на Рівненщині буде хмарно. Часом випадатиме невеликий сніг та мокрий сніг. Місцями прогнозують слабку ожеледь та налипання мокрого снігу. На дорогах утвориться ожеледиця, вночі та вранці можливий слабкий туман, що знижуватиме видимість. Вітер буде східний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 5 до 10 градусів морозу, вдень - від 3 до 8 градусів морозу. Атмосферний тиск поступово зростатиме.

Погода 25 січня

У неділю, 25 січня, у регіоні переважатиме хмарна погода з періодичними опадами, переважно у вигляді мокрого снігу. Місцями можлива ожеледь та налипання снігу. На дорогах збережеться ожеледиця, тому водіям варто бути особливо уважними. Температура вночі становитиме 5-10° морозу, вдень - від -3 до +2°. Атмосферний тиск падатиме, що може спричинити погіршення самопочуття у метеочутливих людей.

Погода 26 січня

У понеділок, 26 січня, очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Місцями прогнозують ожеледь, на дорогах ожеледицю. Вітер буде південно-східний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме від -4 до +1 градуса, вдень - від -1 до +4 градусів. Атмосферний тиск продовжить падати.

Коло в Україну прийде потепління - прогноз синоптика

Синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що вже з понеділка в Україну повернеться типовий європейський зимовий характер погоди - волога, вітряна та тепла.

За її словами, зараз над країною триває протистояння між старим антициклоном і молодою циклонічною системою на південному заході.

"Ще кілька днів антициклон "надиматиме щоки", сипатиме морозом і "проголошуватиме палкі промови", проте з понеділка стане зрозуміло: ця пиха марна, потепління почнеться", - зазначила Діденко.

Погода Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Тернопільській області у п’ятницю, 23 січня, буде хмарною. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Крім того, у Харкові та Харківській області вранці 22 січня оголосили підвищений рівень небезпеки. Синоптики закликали водіїв і пішоходів бути уважними та обережними і оголосили I рівень небезпеки, жовтий.

Нагадаємо, що у Дніпрі упродовж п’ятниці утримається холодна погода з мінусовими температурами та переважно хмарним небом. Наприкінці робочого тижня синоптики не виключають сніг.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

