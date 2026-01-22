Пом’якшення морозів та сніг: коли в Тернопільській області зміниться погода

Відомо, що у місті та області збережеться туман.

Погода в Тернополі на 23 січня / фото: pixabay

Якою буде погода в Тернополі у п’ятницю

Чи прогнозують синоптики опади

Погода в Тернопільській області у п’ятницю, 23 січня, буде хмарною. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Зазначається, що вночі істотних опадів не очікується, але вранці та вдень часом може випадати невеликий сніг.

Синоптики додають, що вітер буде південно-східного напрямку, 5 – 10 м/с.

Температура повітря в області впродовж доби коливатиметься в межах -5…0 градусів. Водночас, у місті Тернопіль прогнозується -3…-1 градус.

Також повідомляється, що до кінця доби 22 січня у місті та області збережеться туман видимістю 200-500 м.

"23 січня на дорогах ожеледиця. Рівень небезпечності – жовтий", - йдеться у заяві.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Потепління в Україні

Синоптикиня Наталія Діденко заявила, що вже з понеділка в Україну повернеться типова європейська зима - волога, вітряна та тепла.

За її словами, зараз над Україною відбуватиметься боротьба між старим антициклоном і молодою жвавою циклонічною системою на південному заході.

"Ще пару днів антициклон буде надимати щоки, проголошувати палкі промови, сипати морозом, проте вже з понеділка стане остаточно зрозуміло, що ця пиха - марна. Потепління буде", - наголосила вона.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

