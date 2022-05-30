Заллє дощами і налетять грози: в останній день весни в Україні вдарить спека

Синоптики обіцяють, що українцям в останній день весни варто очікувати дощів з грозами.
Погода в Україні про вівторок, 31 травня, буде по-літньому тепла, але з сюрпризом.
Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, на сході та південному сході країни очікується спека до +25-30.
За її словами, в більшості областей України теж буде не холодно, +20 + 26 градусів. У західних областях буде +17-22 °С. З північного заходу повіватиме помірний, часом поривчастий, вітер.
Українцям в останній день весни варто очікувати дощів з грозами.
"Завтра в Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській і подекуди в західних областях пройдуть дощі з грозами. На решті території переважатиме суха погода", - йдеться в повідомленні.
У Києві 31 травня дощ малоймовірний. Протягом дня температура повітря коливатиметься близько + 22 градусів.
Вже з 1 червня в Україні суттєво потеплішає.
Погода на літо в Україні
Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.
Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.
читайте такожПрикмети на 31 Травня: що не можна робити і як залучити удачу
Читайте також:
- Україна попливе: синоптики назвали дату атаки потужного шторму і сильних злив
- В Україну увірветься нестерпна спека: синоптики назвали дати
- Несуться потужні грози і страшна спека: синоптики назвали найспекотніші дні