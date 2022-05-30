Заллє дощами і налетять грози: в останній день весни в Україні вдарить спека

Погода в Україні / pixabay, ua.depositphotos.com

Погода в Україні про вівторок, 31 травня, буде по-літньому тепла, але з сюрпризом.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, на сході та південному сході країни очікується спека до +25-30.

За її словами, в більшості областей України теж буде не холодно, +20 + 26 градусів. У західних областях буде +17-22 °С. З північного заходу повіватиме помірний, часом поривчастий, вітер.

Українцям в останній день весни варто очікувати дощів з грозами.

"Завтра в Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській і подекуди в західних областях пройдуть дощі з грозами. На решті території переважатиме суха погода", - йдеться в повідомленні.

У Києві 31 травня дощ малоймовірний. Протягом дня температура повітря коливатиметься близько + 22 градусів.

Вже з 1 червня в Україні суттєво потеплішає.

Погода на літо в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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