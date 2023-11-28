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На Україну налетять хуртовини та вдарить мороз: синоптик розповіла, де вируватиме новий циклон

Марія Тупік
28 листопада 2023, 15:25
Погода в Україні буде небезпечною, наближаються нові циклони. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні.
Погода в Украине
Погода в Украине / Главред

Погода в Україні вже наробила чималого лиха. Через потужний циклон, який пронісся днями країною загинули 10 людей, ще 23 людини постраждали.

Синоптики зазначають, що в Україну йде два нових циклони, один з них - це циклонічний вихор "OLIVER", який принесе чергову порцію негоди.

Начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному коментарі Главреду розповіла, коли очікувати нового циклону та що він нам принесе.

відео дня

"Основне, що принесуть ці циклони в Україну, сказати, що циклони будуть надто потужні, то ні. Ось той циклон, який був в нас з неділі на понеділок (з 26 на 27 листопада - ред.) то цей циклон був надпотужний і мав другий рівень небезпеки. Цей циклон буде не настільки потужний. З небезпечних явищ: в Західних областях буде значний сніг. Хуртовини очікувати 29 листопада", - зазначила Наталія Птуха Главреду.

Погода на 19 листопада
Погода на 19 листопада / Укргідрометцентр

Хто така Наталія Птуха

Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Синоптик повідомила, що у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях буде сніг та дощ.

"Вночі та вранці можуть бути значні опади і може спостерігатися місцями налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледиця. Слід бути уважним пішоходам та водіям", - додала синоптик.

Також в Україні будуть пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності.

Погода в Україні до кінця листопада
Погода в Україні до кінця листопада / meteo.gov.ua

"Місцями, для Південних областей може бути пориви вітру 25 м/с, але це в межах першого рівня (жовтого). Звичайно, це небезпечний циклон, але в порівнянні з минулим, не такий страшний", - додала Птуха.

30 грудня буде спокійна погода в Україні та без опадів, можливо на Закарпатті мокрий сніг. Вночі температура очікується - від 3-10 морозу, на Південному сході 0 градусів, а вдень від -3 морозу до +3. На Півдні України - +1 +6 тепла, в Криму до +10.

Погода на 1 грудня в Україні

"1 грудня Україна зустріне с певного підвищення температури. Особило в Південній частині буде +6 +12 градусів вдень. Такі показники, це вище кліматичної норми", - додала Птуха.

"На початку грудня буде не циклон, а фронтальна система. 1 грудня буде помірний мокрий сніг, він пройде через всю територію України, крім Південної частини. На дорогах ожеледиця", - зазначила синоптик.

У Північних та Північно західних областях вночі від -4 морозу до +3 тепла.

Решта території від 0 до +8 тепла.

Погода в Україні на 1 грудня
Погода в Україні на 1 грудня / meteo.gov.ua

Якою буде погода взимку

Раніше синоптик попередила, що зима вразить аномальними температурами. Погода в Україні взимку 2023-2024 буде аномально теплою і без значних опадів. Очікується, що середня температура повітря у зимові місяці на 2−3 градуси перевищуватиме кліматичну норму 1991−2020 років, зазначила синоптик Віра Балабух.

Також раніше народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, якою буде погода на Різдво і Новий Рік. За його словами, погода в Україні на Різдво і Новий рік буде морозною і сніжною. Температура повітря триматиметься на рівні -8...-10 градусів вночі. Вдень буде тепліше – +1...-3 градуси. У південних областях буде тепліше.

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