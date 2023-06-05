Шквали атакують: синоптики назвали регіони України, де будуть всі "плавати"

Погода в Україні найближчими днями буде спекотною і дощовою. Як повідомляють синоптики, в деяких регіонах України очікуються потужні грози. Стовпчики термометрів піднімуться до +24 +26 градусів.
За даними Укргідрометцентру, короткочасні дощі та грози пройдуть у західних областях: Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій. У північних областях не очікується опадів.
На сході вдень очікується від +20 до + 24 градусів.
Найтепліше буде в Північних, Південних і Центральних регіонах: від +23 до +26 градусів.
У Києві 6 червня очікується тепла погода. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до +26 градусів.
Синоптики прогнозують мінливу хмарність і без істотних опадів.
Погода на літо 2023
Метеоролог Вазіра Мартазінова не виключає, що на початку червня в Україні можливо похолодання. Вона прогнозує початок справжнього літа з другої половини червня.
Також про спекотне літо попереджає народний синоптик Володимир Деркач. Він прогнозує нові температурні рекорди.
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