Шквали атакують: синоптики назвали регіони України, де будуть всі "плавати"

Синоптики обіцяють, що найтепліше буде в Північних, Південних і Центральних регіонах: від +23 до +26 градусів.

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Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay, ua.depositphotos.com

Погода в Україні найближчими днями буде спекотною і дощовою. Як повідомляють синоптики, в деяких регіонах України очікуються потужні грози. Стовпчики термометрів піднімуться до +24 +26 градусів.

За даними Укргідрометцентру, короткочасні дощі та грози пройдуть у західних областях: Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій. У північних областях не очікується опадів.

На сході вдень очікується від +20 до + 24 градусів.

Найтепліше буде в Північних, Південних і Центральних регіонах: від +23 до +26 градусів.

Карта погоди / meteoprog.com

У Києві 6 червня очікується тепла погода. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до +26 градусів.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність і без істотних опадів.

Погода на літо 2023

Метеоролог Вазіра Мартазінова не виключає, що на початку червня в Україні можливо похолодання. Вона прогнозує початок справжнього літа з другої половини червня.

Також про спекотне літо попереджає народний синоптик Володимир Деркач. Він прогнозує нові температурні рекорди.

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