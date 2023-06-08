Мчить сильне похолодання: Україна буде плавати - синоптик

9 червня дощі, місцями з грозами, пройдуть в Україні в прикарпатських областях, на півночі, а ввечері дійдуть до Волині та Рівненської області.

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Погода в Україні з 9 по 12 червня / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде зі зливами та грозами. Як повідомляють синоптики, у Херсонській області вируватиме негода.

Синоптик Наталка Діденко в Facebook зазначає, що похолодає в Україні вже в неділю-понеділок, 11-12 червня. Зниження температури характеризуватиметься періодичними дощами, зокрема у Херсонській області.

"У Херсонській області -у неділю, 11 червня, є ймовірність помірного, навіть місцями сильного дощу", - розповіла Діденко.

Карта похолодання в Україні / facebook.com/tala.didenko

Погода на 9 червня в Україні

9 червня дощі, місцями з грозами, пройдуть в Україні в прикарпатських областях, на півночі, а ввечері дійдуть до Волині та Рівненської області.

"На решті території - південь, схід, центр - без опадів. Вітер південно-східний, помірний", - додала синоптик.

Температура повітря завтра очікується високою, + 24...+ 28 градусів. Тільки у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатті буде свіже, +20...+ 24 градуси.

У Києві 9 червня є ймовірність невеликого дощу, але не без прояснень. Тепла, навіть дуже тепла погода відновиться, завтра до + 28 градусів.

Карта погоди / meteoprog.com

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Погода в Україні

За даними синоптиків, на вихідних місцями грози та шквали 15-20 м/сек пройдуть в Україні. Вітер буде північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+18, вдень +23...+28.

У неділю, 11 червня, очікується нестійка погода з дощами і грозами в західних, південно-східних областях і Криму. В інших регіонах без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7 - 12 м/сек, місцями пориви, 15-20 м/сек. Температура повітря вночі +10...+15, вдень +18...+23.

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