Мчить сильне похолодання: Україна буде плавати - синоптик

Погода в Україні найближчими днями буде зі зливами та грозами. Як повідомляють синоптики, у Херсонській області вируватиме негода.
Синоптик Наталка Діденко в Facebook зазначає, що похолодає в Україні вже в неділю-понеділок, 11-12 червня. Зниження температури характеризуватиметься періодичними дощами, зокрема у Херсонській області.
"У Херсонській області -у неділю, 11 червня, є ймовірність помірного, навіть місцями сильного дощу", - розповіла Діденко.
Погода на 9 червня в Україні
9 червня дощі, місцями з грозами, пройдуть в Україні в прикарпатських областях, на півночі, а ввечері дійдуть до Волині та Рівненської області.
"На решті території - південь, схід, центр - без опадів. Вітер південно-східний, помірний", - додала синоптик.
Температура повітря завтра очікується високою, + 24...+ 28 градусів. Тільки у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатті буде свіже, +20...+ 24 градуси.
У Києві 9 червня є ймовірність невеликого дощу, але не без прояснень. Тепла, навіть дуже тепла погода відновиться, завтра до + 28 градусів.
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Погода в Україні
За даними синоптиків, на вихідних місцями грози та шквали 15-20 м/сек пройдуть в Україні. Вітер буде північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+18, вдень +23...+28.
У неділю, 11 червня, очікується нестійка погода з дощами і грозами в західних, південно-східних областях і Криму. В інших регіонах без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7 - 12 м/сек, місцями пориви, 15-20 м/сек. Температура повітря вночі +10...+15, вдень +18...+23.
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