На Україну насувається шторм: які регіони будуть в полоні потужних злив

Температура вночі буде варіюватися в межах від 11 до 16 градусів тепла.

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Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні 7 червня буде неприємною в декількох регіонах. Середа відзначиться опадами і гуркотом грому.

В Укргідрометцентрі відзначають, що західну частину країни накриють потужні дощі, а протягом дня атмосферний фронт попрямує в бік північних регіонів, а також Вінницю.

Температура вночі буде варіюватися в межах від 11 до 16 градусів тепла. У північно-східній частині України стовпчики термометрів опустяться навіть до 8 градусів.

Вдень обстановка зміниться і повітря прогріється до по-справжньому літніх +27 градусів. У західні області палюче тепло прийде поступово, а в середу синоптики обіцяють лише до +23 градусів вдень.

Загалом погода 7 червня в Україні виявиться досить хмарною, особливо на західному напрямку, де пройдуть дощі.

Під опадами опиняться такі області:

Ужгородська;

Львівська;

Тернопільська;

Волинська;

Івано-Франківська;

Хмельницька;

Рівненська.

У Києві буде більш сприятлива погода. Столицю опади не потурбують, хоча невелика хмарність з ранку і прогнозується.

Карта погоди / meteoprog.com

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