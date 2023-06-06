На Україну насувається шторм: які регіони будуть в полоні потужних злив

Погода в Україні 7 червня буде неприємною в декількох регіонах. Середа відзначиться опадами і гуркотом грому.
В Укргідрометцентрі відзначають, що західну частину країни накриють потужні дощі, а протягом дня атмосферний фронт попрямує в бік північних регіонів, а також Вінницю.
Температура вночі буде варіюватися в межах від 11 до 16 градусів тепла. У північно-східній частині України стовпчики термометрів опустяться навіть до 8 градусів.
Вдень обстановка зміниться і повітря прогріється до по-справжньому літніх +27 градусів. У західні області палюче тепло прийде поступово, а в середу синоптики обіцяють лише до +23 градусів вдень.
Загалом погода 7 червня в Україні виявиться досить хмарною, особливо на західному напрямку, де пройдуть дощі.
Під опадами опиняться такі області:
- Ужгородська;
- Львівська;
- Тернопільська;
- Волинська;
- Івано-Франківська;
- Хмельницька;
- Рівненська.
У Києві буде більш сприятлива погода. Столицю опади не потурбують, хоча невелика хмарність з ранку і прогнозується.
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