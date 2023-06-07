Шквали атакують Україну: синоптики попередили про неприємності

Вітер на більшості території України буде переважно північно-східний, а вдень у західних областях очікуються місцями пориви 15-18 м/с.

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Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні 8 червня буде не дуже приємною. Як повідомляють синоптики, Україну чекають опади в деяких регіонах, зокрема, місцями з грозами.

Як уточнили в Укргідрометцентрі, без поривів вітру теж не обійдеться.

Так, у західних, місцями у північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях синоптики прогнозують короткочасні дощі, іноді з грозами, на решті території без опадів.

Вітер на більшості території України буде переважно північно-східний, 5-10 м/сек, а вдень у західних областях очікуються місцями пориви 15-18 м/сек.

Температура повітря 8 червня

вночі 12-17°; вдень 23-28°;

на заході і півночі країни 19-24 °;

на високогір'ї Карпат вночі 7-12 °, вдень 13-18 °.

Карта погоди / meteoprog.com

Погода на вихідні 10-11 червня

За даними синоптиків, в суботу, 10 червня, в більшості областей України погода зіпсується: пройдуть помірні, в Криму значні дощі. Місцями грози та шквали, 15-20 м/с. Вітер північно – східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 °, вдень +23...+28 °.

У неділю, 11 червня, очікується нестійка погода з дощами і грозами в західних, південно-східних областях і Криму. В інших регіонах без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/сек, місцями пориви, 15-20 м/сек. Температура повітря вночі +10...+15 °, вдень +18...+23 °.

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