Вріже спека до +34º: українці дізналися дату нового пекла

Нове вторгнення гарячого повітря в Україну прогнозується наприкінці червня.
В Україні незабаром очікується підвищення температурних показників. Спека ймовірна ще в червні.
Про те, коли чекати різкої зміни погоди, можна дізнатися в прогнозних показниках погодного радара Ventusky.
Звернемо увагу на те, що в Україні температура повітря може піднятися вище 30 градусів тепла.
Коли чекати нової спеки
Зазначимо, що вторгнення гарячого повітря в Україну прогнозується наприкінці червня.
При цьому найбільш екстремальних плюсів варто очікувати в Західній Україні.
Температура повітря 28 червня може піднятися до 34 градусів тепла.
Раніше повідомлялося про те, що в Україні на початку літа варто очікувати спекотну погоду, повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.
За її прогнозом в червні погода буде теплою, а в деякі дні очікується справжня спека.
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