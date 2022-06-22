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Вріже спека до +34º: українці дізналися дату нового пекла

22 червня 2022, 05:50

Нове вторгнення гарячого повітря в Україну прогнозується наприкінці червня.

спека
/ УНІАН

В Україні незабаром очікується підвищення температурних показників. Спека ймовірна ще в червні.

Про те, коли чекати різкої зміни погоди, можна дізнатися в прогнозних показниках погодного радара Ventusky.

Звернемо увагу на те, що в Україні температура повітря може піднятися вище 30 градусів тепла.

Коли чекати нової спеки

Зазначимо, що вторгнення гарячого повітря в Україну прогнозується наприкінці червня.

При цьому найбільш екстремальних плюсів варто очікувати в Західній Україні.

Температура повітря 28 червня може піднятися до 34 градусів тепла.

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/ ventusky.com

Раніше повідомлялося про те, що в Україні на початку літа варто очікувати спекотну погоду, повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

За її прогнозом в червні погода буде теплою, а в деякі дні очікується справжня спека.

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