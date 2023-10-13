Вріже майже 5-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

Україну накрила нова магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму сягатиме майже 5 балів. Про це повідомляє meteoagent.
Згідно з графіком, магнітна буря накрила Україну 11 жовтня. Її потужність тримається на рівні майже 5-ти балів. Повідомляється, що на такому рівні буря триватиме мінімум 3 дні.
Очікується, що буря після цього піде на спад 14 жовтня. Її потужність опуститься до 3 балів, після чого знизиться до мінімуму. 16 жовтня потужність бурі знизиться до 0.
За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 8 спалахів класу С і М. Фахівці вважають, що 13 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 25%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.
Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 49 сонячних плям.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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