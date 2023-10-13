УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Вріже майже 5-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
13 жовтня 2023, 05:00
Потужність бурі почне падати лише 14 жовтня, після чого опуститься до мінімуму.
магнітна буря, погода, сонце
Україну накрила затяжна магнітна буря / фото: pexels

Україну накрила нова магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму сягатиме майже 5 балів. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком, магнітна буря накрила Україну 11 жовтня. Її потужність тримається на рівні майже 5-ти балів. Повідомляється, що на такому рівні буря триватиме мінімум 3 дні.

Очікується, що буря після цього піде на спад 14 жовтня. Її потужність опуститься до 3 балів, після чого знизиться до мінімуму. 16 жовтня потужність бурі знизиться до 0.

відео дня
магнітна буря
Україну накрила сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 8 спалахів класу С і М. Фахівці вважають, що 13 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 25%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 49 сонячних плям.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Реклама

Головне за день

"Про ППО не варто навіть мріяти": експерт не виключає різке зменшення військової допомоги

"Про ППО не варто навіть мріяти": експерт не виключає різке зменшення військової допомоги

23:59 Політика
Politico про причину затримки Шольцем поставок Taurus: здатні зруйнувати Кримський міст

Politico про причину затримки Шольцем поставок Taurus: здатні зруйнувати Кримський міст

22:54 Україна
Комісія Конгресу: США повинні бути готовими до одночасних війн з РФ і Китаєм

Комісія Конгресу: США повинні бути готовими до одночасних війн з РФ і Китаєм

22:08 Світ
Всі головні новини

Останні новини

05:00

Вріже майже 5-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

04:30

Як мити оцтом підлогу: простий спосіб, який змусить її заблищати

03:40

Знайдіть бегемота на зображенні за 10 секунд: з цим завданням впораються не всі

03:10

США можуть вступити у війну в Ізраїлі: експерт повідомив деталі переговорів

02:06

"На нас чекає кровопролитна війна": експерт пояснив, в чому була мета атаки ХАМАС

Якщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - ЗільберЯкщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - Зільбер
01:30

Зіркова українська стрибунка блиснула бюстом на туалетному селфі

00:48

Еліна Світоліна показала перше тренування однорічної доньки на тенісному корті

12 жовтня, четвер
23:59

"Про ППО не варто навіть мріяти": експерт не виключає різке зменшення військової допомоги

23:42

Більшу частину відео він без одягу: українка зняла кліп для Ленні КравіцаВідео

Реклама
23:30

Міс Україна-Всесвіт 2023 Ангеліна Усанова хотіла вчинити самогубство

22:54

Politico про причину затримки Шольцем поставок Taurus: здатні зруйнувати Кримський міст

22:50

У майці, з брутальною щетиною: вперше за довгий час в мережі з'явився онук-втікач Ротару

22:33

Хитра головоломка: лише люди з високим IQ знайдуть за 11 секунд заховані літери

22:08

Комісія Конгресу: США повинні бути готовими до одночасних війн з РФ і Китаєм

22:03

Початок смуги неприємностей чи вигадка: що не можна робити в п'ятницю 13-го

21:22

Взимку побачимо "дощ" з "Шахедів": розкрито намір Росії щодо атак на Україну

21:11

ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу

20:41

Росія бомбардує "аеродроми" ЗСУ з фанерними літаками - ЗМІ

20:41

Висадка ГУРівців у Криму: окупанти взяли в полон захисника

20:28

Зібров розповів, як Матвієнко зцілила його від хвороби: "Робила якийсь обряд"

Реклама
20:25

Ізраїль визнав провал через напад ХАМАС: у ЦАХАЛ зробили заяву

19:56

"Диво угорське": прем'єр Грузії знову зганьбився - цього разу разом з Орбаном

19:43

Бої за Авдіївку не вщухають, РФ лупить по місту всім, чим може - Барабаш

19:18

Енергосистема України готова до зими і витримає найхолодніший день - Укренерго

19:14

"Неук-рецидивіст": Кондратюк грубо образив Козловського через військову зарплату

19:10

Кремль лякає і шантажує цивілізований світ новим ударомПогляд

19:03

Наступ РФ вже в глухому куті: окупантам доведеться "пожертвувати" одним містом

19:00

4 знака зодіаку будуть купатися в щасті і удачі: на кого вплине місячне затемнення

18:45

"Спецслужби заснули": колишній розвідник розповів, як ХАМАС пробрався в Ізраїль

18:25

Україну заллє дощами: в яких областях буде найхолодніше

18:16

Подоляк - про зброю України: у нас є зразки ракет з дальністю до 1000 км

17:56

Підійде для будь-якого матеріалу: ключові правила догляду за взуттям взимку

17:49

Україна може вступити до Євросоюзу ще під час війни - Весьєр

17:43

"Залізний купол" чекати не варто: експерт відповів, чим Ізраїль може допомогти Україні

17:30

У ГУР знайшли слід Росії в нападі на Ізраїль: Буданов вказав на важливу деталь

16:59

Росія готується атакувати цивільні судна у Чорному морі - розвідка Британії

16:58

Кинули безліч бронетехніки та піхоти: Росія почала наступ на стратегічне місто

16:52

Що не можна робити перед дзеркалом 13 жовтня, щоб не притягнути біду: прикмети

16:50

Місячне затемнення в жовтні: що в принципі не можна робити

16:23

Росія частково вивела війська з Токмака: мер Мелітополя розповів подробиці

Реклама
16:15

Роблю кроки: затворник Андрій Губін розповів про жінку

16:11

"Випали з графіку": у Зеленського пояснили слова Буданова про кінець війни

16:04

Чи можна дізнатися характер людини за формою носа: проста відповідь на питання

16:01

"Не буде тривалим": міністр пояснив, скільки годин українці будуть без світла

15:56

Окупантам обламали "зуби" під Куп'янськом і на півдні: РФ зазнає шалених втрат у "м'ясних" штурмах

15:54

"Хороші результати": Зеленський зібрав Ставку на фоні загострення ситуації на фронті

15:42

Буданов - про плани РФ щодо ЗАЕС: ворог хотів влаштувати техногенну катастрофу

15:36

"Рідна кров на Алеї Слави": у родині зірки "Кріпосної" трапилася трагедія

15:28

"Все ще Брюс, але не повністю вербальний": друг розповів про зустріч з актором

15:03

Війська РФ возять "зуби дракона" і готуються до оборони Маріуполя - партизани

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти