Вріже майже 5-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

Потужність бурі почне падати лише 14 жовтня, після чого опуститься до мінімуму.

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Україну накрила затяжна магнітна буря / фото: pexels

Україну накрила нова магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму сягатиме майже 5 балів. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком, магнітна буря накрила Україну 11 жовтня. Її потужність тримається на рівні майже 5-ти балів. Повідомляється, що на такому рівні буря триватиме мінімум 3 дні.

Очікується, що буря після цього піде на спад 14 жовтня. Її потужність опуститься до 3 балів, після чого знизиться до мінімуму. 16 жовтня потужність бурі знизиться до 0.

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Україну накрила сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 8 спалахів класу С і М. Фахівці вважають, що 13 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 25%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 49 сонячних плям.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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