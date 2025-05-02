Вдарять грозові дощі й заморозки -5: синоптик назвав дату серйозного погіршення погоди

Погода в Україні скоро здивує новими "сюрпризами" – очікується погіршення погодних умов.

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Погода в Україні на вихідні - вдарять грозові дощі й заморозки/ фото: unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у вихідні, 3-4 травня

У яких областях будуть заморозки

Де будуть дощі з грозами

Погода в Україні у вихідні, 3-4 травня, буде нестійкою. Очікуються грозові дощі, а в східних областях можливі заморозки.

Дощі з грозами прогнозуються у північних та західних регіонах України. Також помітно посилиться вітер по всій державі. Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Він зазначив, що в суботу, 3 травня, холодне повітря ще затримається на північному сході нашої країни, тому там вночі можливі місцями заморозки. Але вже в неділю, 4 травня, температура суттєво підвищиться.

Погода в Україні 3 квітня

У західних областях

У західних областях України вночі без істотних опадів. Вранці та вдень пройдуть короткочасні дощі, в окремих пунктах можливі сильні зливи, град та шквали, 15-20 м/с. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 градусів, вдень +20…+25.

У північних областях

У північних областях вночі без опадів, вдень пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями посилюватиметься до 15-20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +2…+7 градусів, у Сумській області на поверхні ґрунту заморозки 0…-3 градуси; вдень +18...+23.

У центральних областях

У центральних регіонах України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, вночі 3-8 м/с, вдень 9-14 м/с. Температура вночі становитиме +2…+7 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3 градуси; вдень повітря прогріється до +19…+24.

На півдні України

У південній частині країни та у Криму прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +4...+9 градусів, вдень +18...+23.

У східних областях

У східних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +1…+6 градусів, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-5 градусів; вдень +17...+22.

Погода в Україні 3 травня/ meteoprog

Погода в Україні 4 квітня

У західних областях

У західних областях країни вночі місцями пройдуть невеликі дощі, вдень по всьому регіону прогнозується нестійка погода з дощами, в окремих районах спостерігатимуться сильні зливи, можливі град та шквали, 15-20 м/с. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +9…+14 градусів, вдень +18…+23, на Прикарпатті та Буковині +23…+28 градусів.

У північних областях

У північних регіонах України вночі місцями очікуються невеликі дощі. Вдень та ввечері пройдуть помірні, подекуди значні дощі у супроводі грози, граду та шквалистого посилення вітру до 17-22 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +7…+12 градусів, вдень +22…+27.

У центральних областях

У центральних областях очікується мінлива хмарність, без опадів, лише ввечері на заході Кіровоградської та Черкаської областей можливі грозові дощі. Вітер південний/ південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 градусів, вдень +22…+27.

На півдні України

У південній половині України та Криму очікується переважно сонячна погода, без опадів. Лише ввечері на півночі Одещини пройдуть грозові дощі. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 градусів, вдень +19…+24.

У східних областях

У східній частині очікується погода без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень у Харківській області місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 градусів, вдень +20…+25.

Погода в Україні 4 травня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, заморозки вдарять в кількох областях – українців попередили про небезпечну погоду. Синоптикиня сказала, у яких областях буде найхолодніше і де варто бути готовими до заморозків.

Також раніше повідомлялося, що дощі та заморозки – українців попереджають про небезпечні погодні умови. Погода у Чернігові опуститься до +1 градуса. Там погода буде однією з найхолодніших.

Нагадаємо, найближчими днями країну атакує нова буря – стало відомо, коли її потужність досягне піку. Ця магнітна буря буде сильною і може вплинути на самопочуття людини.

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