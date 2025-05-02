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Три області накриють заморозки: синоптикиня попередила про небезпечну погоду

Альона Вороніна
2 травня 2025, 13:05
3946
Погода в Україні у вихідні відзначиться заморозками, дощами з грозами і штормовими поривами вітру.
Погода, мороз, зима
Погода в Україні - три області накриють заморозки/ unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні у вихідні, 3 і 4 травня
  • У яких областях будуть заморозки, дощі з грозами і штормові пориви вітру

Погода в Україні у вихідні, 3-4 травня, відзначиться небезпечними метеорологічними явищами. Так, в ніч на суботу очікуються заморозки на ґрунті на Сумщині, Харківщині та Луганщині.

3-4 травня в Україні подекуди ймовірні штормові пориви південно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона закликала українців бути обережними у зв’язку з такими погодними умовами.

відео дня

Грози передбачаються в суботу і неділю у західних, північних областях та на Вінниччині, зазначила синоптикиня.

"3-4 травня в західних, північних областях та на Вінниччині пройдуть короткочасні дощі з грозами. На півдні, сході та в більшості центральних областей переважатиме суха погода. Вітер в Україні південно-західного напрямку, рвучкий, місцями до штормових 15-20 метрів за секунду", – повідомила Діденко.

Температура повітря вночі становитиме +7…+14 градусів, в суботу на північному сході буде +2…+6 градусів із заморозками на ґрунті 0…-3 градуси. Але заморозки будуть лише на північному сході, уточнила вона.

У денні години в Україні 3-4 травня максимальна температура повітря становитиме +18…+23 градуси, місцями очікується +23…+26 градусів.

Погода в Украине 3 мая
Погода в Україні 3 травня/ meteoprog
Погода в Украине 4 мая
Погода в Україні 4 травня/ meteoprog

Погода в Києві 3-4 травня

У Києві субота на неділя очікуються дуже теплими, вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +23…+26 градусів, проте з періодичними грозовими дощами.

Також впродовж 3-4 травня у столиці буде сильний, із штормовими поривами, південно-західний вітер.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що вдарять грозові дощі й заморозки -5 – синоптик назвав дату серйозного погіршення погоди. Погода в Україні скоро здивує новими "сюрпризами" – очікується погіршення погодних умов.

Як раніше повідомляв Главред, заморозки вдарять в кількох областях – українців попередили про небезпечну погоду. Синоптикиня сказала, у яких областях буде найхолодніше і де варто бути готовими до заморозків.

Також раніше повідомлялося, що дощі та заморозки – українців попереджають про небезпечні погодні умови. Погода у Чернігові опуститься до +1 градуса. Там погода буде однією з найхолодніших.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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