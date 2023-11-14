Увірветься шалений вітер: Україна буде 'плавати', а місцями засипле снігом

У Закарпатській області рівень води на річках подекуди підвищиться на 2 м.

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Прогноз погоди в Україні на 15 листопада

Погода в Україні 15 листопада буде дощовою майже по всій країні. Місцями синоптики прогнозують сніг, мороз та ожеледицю. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Карпатах синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ, також будуть пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с. На дорогах очікується ожеледиця. У цей день на річках Закарпатської області підвищиться рівень води через сильні дощі. Подекуди підвищення становитиме до 2 м. Синоптики оголосили І рівень небезпеки.

Прогноз погоди в Україні на 15 листопада / фото: ventusky

Погода 15 листопада

В Україні 15 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі майже по всій Україні. Вітер в цей день буде південно-західний з переходом на Правобережжі на північно-західний, швидкість 7-12 м/с.

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"Температура вночі 4-9° тепла, у південній частині 6-11°; вдень 7-12°, в Криму до 16°. У Карпатах температура вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +3

За даними meteoprog, 15 листопада Україну накриють дощі. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до 3-7 градусів тепла. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до 9-13 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 15 листопада / фото: meteoprog

Погода 15 листопада у Києві

У Києві 15 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують невеликий дощ. У цей день вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, швидкість 7-12 м/с.

"Температура вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 9-11°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 15 листопада / фото: meteoprog

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

Синоптики також дали прогноз погоди в Україні на зиму 2023-2024 і розповіли, що мороз увірветься в країну вже з 1 грудня. Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується.

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