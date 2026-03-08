Рус
Влупить +17: якою буде погода найближчим часом

Ангеліна Підвисоцька
8 березня 2026, 18:13
Погода в Ужгороді буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +15 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 9 березня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 9 березня
  • Коли температура повітря підвищиться до +17 градусів
  • У яких регіонах буде ожеледиця

Погода в Україні 9 березня буде сонячною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 9 березня буде сонячною та теплою. Температура повітря підвищиться до +15 градусів. На північному сході буде прохолодніше - 6-9 градусів тепла. У Києві температура повітря підвищиться до +12 градусів.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 9 березня

В Україні 9 березня буде невелика хмарність. Синоптики у цей день опадів не прогнозують. На північному сході місцями буде ожеледиця. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу; вдень 9-14° тепла, в західних областях до 17°, на північному сході та сході країни 6-11°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +12

За даними meteoprog, 9 березня в Україні буде достатньо теплою. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+15 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря опуститься до -2...+5 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 9 березня / фото: meteoprog

Погода 9 березня у Києві

У Києві 9 березня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 9-14° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 11-13° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 9 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, у Харкові 5 березня очікується хмарна погода з проясненнями й невеликі опади. На дорогах місцями можлива ожеледиця.

Також у четвер, 5 березня, в Україні буде відносно тепло, але вітряно. Температура вдень очікується +4…+9°, на півдні та заході до +12°, на північному сході – +1…+4°. Мокрий сніг та дощ ймовірні у Полтавській, Чернігівській, Харківській та Луганській областях.

Як повідомляв Главред, 5 березня погода в Полтаві та області буде без істотних опадів, очікується мінлива хмарність і північно-західний вітер 7–12 м/с. На дорогах місцями ожеледиця.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
